Что не так с российской вакциной "Спутник V" - ВОЗ

Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружила нарушения на производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Спутник V - фото из открытых источников

Журналисты утверждают, что в ходе инспекции производства вакцин на заводе "Фармстандарт", который находится в городе Уфа и занимается заполнением флаконов с лекарством, были обнаружены проблемы. Как стало известно, они касаются технических проблем на одной из 20 линий предприятия.

По словам источника, на сегодняшний день россияне исправили все технические недочеты, но у ВОЗ все же остались опасения. В первую очередь они касаются целостности данных и результатов тестов, необходимых для контроля качества. Также в предварительном отчете ВОЗ упоминаются другие недочеты, связанные с потенциальным перекрестным заражением и уровнями стерильности.

Напомним, что Украина окончательно отказалась от российской вакцины "Спутник V". По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, препарат российского производства все еще не прошел все необходимые исследования, как некоторые иные вакцины из других стран. Также Шмыгаль отметил, что официальных данных от иностранных исследователей об эффективности "Спутника V" и других схожих препаратов из РФ все еще нет.

Также в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что наверняка откажутся от приобретения российской вакцины. Для отказа от "Спутника V" в литовском правительстве достаточно причин. Во-первых, российский продукт все еще не прошел большинства необходимых исследований, во-вторых, вакцина не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств. Также на вопрос покупки вакцины в Российской Федерации влияют и геополитические взгляды представителей литовской власти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!