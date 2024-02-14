Что мотивирует поляков блокировать нашу границу: как реагировать Украине

Еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис призывает Польшу, Венгрию и Словакию снять одностороннее ограничение на импорт зерна из Украины. По его словам, ЕС разработал альтернативные механизмы, которые помогут защитить европейских фермеров от избытка украинской продукции. Однако польские фермеры, оскандалившиеся вандальским рассыпанием украинского зерна, намерены еще больше ужесточить блокаду границы с Украиной. Ситуация уже давно не просто тревожная, но – кричащая. Как найти выход, на чём следует сосредоточиться Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото из открытых источников

Польский рынок – не имеет для нас большое стратегическое значение

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко акцентирует, что наши аграрии в неимоверно тяжелых условиях военного времени засевают поля и собирают урожай. Причем не для того, чтоб спасти свою страну от голода.

Фермеры, которые сейчас разбивают наши авто, высыпают зерно, топчутся по нему, вызывают понятное негодование в украинском обществе". "Нам хватило бы и 30% того, что мы вырабатываем. Но мы думаем, прежде всего, о других. О странах Африки, Азии, где есть реальная угроза голода. А в ту же Польшу мы экспортируем менее 0,5% своей аграрной продукции. Это не тот рынок, который имеет для нас большое стратегическое значение, – поясняет эксперт. – Очень тяжело видеть то, что происходит в Польше с блокированием экспорта украинской продукции

По мнению Леонида Козаченко, часть польского общества, которая творит такое, должна понять – это исторически неправильно, это аморально. И для них это, в конце концов, закончится плохо.

"Что мотивирует таких людей? И российская пропаганда, которая, увы, находит часть благодарных потребителей в Польше. И то, что польские фермеры со средним участком в 11 га, неконкурентноспособны, по сравнению с нашими мощными аграрными производствами. Мы давно предлагали европейским фермерам реформироваться. Объединяться, оценивая свои активы, получая в соответствующей пропорции процент тех акционерных компаний, что будут созданы. С мощными земельными банками, с разными направлениями производства. Без тех огромных и неоправданных субсидий, которые сегодня получают фермеры ЕС. Именно это – основная проблема и основной мотив, подталкивающий европейских фермеров к тем или иным акциям протеста", – уверен эксперт.

Сейчас, акцентирует он, это бьет еще и по Украине, которая продолжает отражать российскую агрессию, защищая не только себя, но и Европу.

"Мы будем продолжать пытаться достучаться до европейских партнеров (а порой и оппонентов). На 5 марта в Брюсселе намечена встреча украинской стороны и всех аграрных ассоциаций ЕС. Будем выходить на прямой диалог, – рассказал Леонид Козаченко. – Убеждая прекратить деструктивные действия и сосредоточиться на собственном реформировании, а не на открытии экономического фронта против Украины, что – так или иначе – ослабляет всех нас".

Экспорт нашего зерна через Польшу уже не актуален

Экономический эксперт Даниил Монин поделился таким комментарием:

"Я считаю, что экспорт нашего зерна через Польшу уже не актуален. Потому что работает морской путь – и мы экспортируем морем, без зернового коридора, три миллиона тонн зерна в месяц!".

По словам эксперта, этого фактически достаточно, чтобы экспортировать всё морем.

"Более того – это экономически намного выгоднее, чем везти продукцию автотранспортом, – поясняет Даниил Монин. – Так что пусть себе блокируют... Украинцы во время этой войны, развязанной Россией, на фоне экономических проблем со стороны некоторых партнеров, показывают чудеса адаптивности".

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