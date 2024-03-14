Что думают украинцы об инициативе властей создать кэшбек на украинские товары

Владимир Зеленский в конце февраля заявил, что правительство работает над разработкой программы "Покупай украинское". Ее суть состоит в том, что украинцы при покупке товаров или услуг, произведенных в Украине получат кешбэк – возврат части средств. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил, как на инициативу кешбэка реагируют украинцы.



Что думают украинцы о программе Кэшбека на украинские товары. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 35,6% украинцев считают, что возврат части средств за украинские товары повысит уровень жизни украинцев. На то, что программа кэшбэка на украинские товары снизит уровень жизни указывают 4,5% опрошенных. Однако большинство – 57,9% украинцев считает, что инициатива власти не повлияет на уровень жизни, или еще не определились.

Также Active Group во время своего исследования спросили, откуда правительство возьмет деньги, чтобы поддерживать программу кэшбека. 56,5% украинцы считают, что средства на инициативу будут брать благодаря повышению налогов. 34,8% прогнозируют, что деньги возьмут в кредит, а еще 29,9% опрошенных указывают на сокращение социальных расходов.

Откуда власти возьмут деньги на программу кешбэка украинских товаров. Опрос Active Group

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Active Group выяснила, как изменился уровень долгов у украинцев за последний год. Сколько из них имеет сбережения на черный день и вложения на банковские счета.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании Active Group, которое касается инициативы премьера Дениса Шмыгаля по сокращению определенного количества министерств Украины.