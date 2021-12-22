Что думают о возможном наступлении России военные на передовой: рассказал корреспондент из Брюсселя

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Козлова Альбіна
Брюссельский корреспондент POLITICO Дэвид Герсенхорн посетил Донбасс и пообщался с украинскими военными. Свой репортаж он опубликовал на сайте издания.
Украинцы высказались о возможном вторжении, фото armyinform
Описывая жизнь украинцев на линии разграничения он провел параллель с ситуацией, сложившейся в других зонах, переживавших бесконечные боевые действия, на Западном берегу Израиля или Нагорном Карабахе.
В тексте отмечается, что украинские военные становятся сильнее, получая из Турции новое оружие и пользуясь поддержкой Великобритании в строительстве новых военно-морских баз.
В Авдеевке солдаты рассказали корреспонденту, что на фронте за эти годы ничего не изменилось — продолжаются обстрелы, когда чаще, когда реже, иногда кто-то получает ранения.
Старший лейтенант Михаил Новицкий сообщил, что солдаты не беспокоится по поводу российского вторжения, и что Запад тоже не должен воспринимать запугивания Путина всерьез.
По мнению украинских солдат, самый вероятный последний сценарий. Как пишет в репортаже Герсенхорн, солдаты мало интересуются политикой, но если Россия вторгнется, они сказали, что заставят ее заплатить высокую цену. По словам Новицкого, украинцам нет причин бояться, потому что они у себя дома.
Корреспондент выразил мнение, что даже если Путин решит не проводить активные военные действия и не продвигаться за пределы Донбасса, то Россия все равно не отступит.
Как сообщал портал "Комментарии", жители Краматорска высказались о возможном наступлении России.
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