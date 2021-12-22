Что думают о возможном наступлении России военные на передовой: рассказал корреспондент из Брюсселя

Брюссельский корреспондент POLITICO Дэвид Герсенхорн посетил Донбасс и пообщался с украинскими военными. Свой репортаж он опубликовал на сайте издания.



Украинцы высказались о возможном вторжении, фото armyinform

Описывая жизнь украинцев на линии разграничения он провел параллель с ситуацией, сложившейся в других зонах, переживавших бесконечные боевые действия, на Западном берегу Израиля или Нагорном Карабахе.

"Ненормальное — обстрелы и стрельба, блокпосты на автомагистралях, заброшенные разбомбленные здания — теперь нормально. И беда войны сливается с несчастьем пандемии — как в военном госпитале № 66, где мы общались с врачами, которые одновременно лечат больных Covid и раненых от обстрела или снайперского огня", – пишет он.

В тексте отмечается, что украинские военные становятся сильнее, получая из Турции новое оружие и пользуясь поддержкой Великобритании в строительстве новых военно-морских баз.

В Авдеевке солдаты рассказали корреспонденту, что на фронте за эти годы ничего не изменилось — продолжаются обстрелы, когда чаще, когда реже, иногда кто-то получает ранения.

Старший лейтенант Михаил Новицкий сообщил, что солдаты не беспокоится по поводу российского вторжения, и что Запад тоже не должен воспринимать запугивания Путина всерьез.

"Если мы не боимся, почему Запад должен бояться?" – спросил Новицкий. – Мы все время думаем об этом. Есть три сценария. Во-первых, Россия атакует, во-вторых, они возвращают нам территории, в-третьих, они продолжают провоцировать".

По мнению украинских солдат, самый вероятный последний сценарий. Как пишет в репортаже Герсенхорн, солдаты мало интересуются политикой, но если Россия вторгнется, они сказали, что заставят ее заплатить высокую цену. По словам Новицкого, украинцам нет причин бояться, потому что они у себя дома.

Корреспондент выразил мнение, что даже если Путин решит не проводить активные военные действия и не продвигаться за пределы Донбасса, то Россия все равно не отступит.

Как сообщал портал "Комментарии", жители Краматорска высказались о возможном наступлении России.

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