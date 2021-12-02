Что говорят жители Краматорска о возможном наступлении России

Жители Краматорска высказались о своих страхах по поводу возможного широкомасштабного наступления российских войск. Ведь Россия сначала проводила военные учения с Белоруссией, а затем начала стягивать военную технику к границам Украины. Сейчас эта ситуация беспокоит не только украинцев, но и политических лидеров США и Евросоюза.

Железнодорожный вокзал, фото Википедия

У граждан, проживающих в Краматорске, поинтересовались, что они думают о ситуации на границах. Об этом "Голос Америки" снял видео.



По словам 78-летнего пенсионера Анатолия Гребенюка, если военные действия начнутся, то людям некуда бежать. Мужчина говорит с отчаянием, что не знает, что власть будет делать в таком случае и как будет действовать сама община.

Роман Балабойко, который работает в Центре ветеранов, убежден, что жители пограничных областей устали бояться. Мужчина добавляет, что люди в Донецкой и Луганской областях привыкли к мысли, что если начнется широкомасштабное нападение, то они будут первыми, кто это почувствует и поймет.

Пенсионерка Лариса Туркова переехала в город из Горловки. Говорит, что ей в Краматорске спокойно, и никакой угрозы она не чувствует. Женщина выражает надежду, что город все же кто защитит от оккупации.

Как сообщал портал "Комментарии", Лавров подтвердил, что военная угроза РФ – это шантаж вступления Украины в НАТО. Политический эксперт Сергей Таран считает, что президент Зеленский допустил ошибку, когда анонсировал прямые переговоры с Путиным.

Также мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что НАТО будет расширяться на восток. После переговоров в Риге главы МИД стран-членов Альянса и генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба четко заявили, что Россия не будет решать, кому и куда вступать.

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