Что для украинцев означает соборность и свобода – как спустя год мы переосмыслили эти понятия

Сегодня, 22 января, отмечается День Соборности и Свободы. Насколько мы спустя год переосмыслили эти понятия? Почему для украинцев Свобода означает гораздо больше, чем для тех же россиян (если судить по тому, что сейчас происходит)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

День Соборности и Свободы Украины. Фото: из открытых источников

После 24 февраля проблема нашей соборности настолько обострилась, что сегодня все мы чувствуем ее буквально физически

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Сергей Магера рассуждает так:

"Соборность Украины (читайте – ее целостность) сегодня является очень болезненным вопросом для каждого из нас, украинцев. И все понимают, почему. Как проблему единства нашего государства мы начали остро воспринимать и ощущать еще в 2014 году. Хотя многие представители России говорили о разделе Украины еще после Оранжевой революции. Во всяком случае, у меня была такая информация".

Однако, подчеркивает эксперт, реализовать этот план физически всегда было непросто.

"Кто бы сейчас ни говорил, а Украина ментально очень разноплановая. Это верно. И – да, большая часть украинцев с рождения говорила по-русски (я тоже принадлежу к их числу). Однако! Несмотря на все наши разногласия, несмотря на представления враждебного соседа, что разъединить нас достаточно легко, в желании жить В УКРАИНЕ мы – единственные! После 24 февраля проблема нашей соборности настолько обострилась, что сегодня все мы чувствуем ее буквально физически. И никому из нас не нужно доказывать, сколь важно, чтобы теперь, как никогда раньше, мы были одним целым, одной нацией".

И путин, продолжает Сергей Магера, сам того не понимая, многое сделал для нашего внутреннего единения, для того, чтобы создать из нас украинцев в полном смысле этого слова, объединить нас как нацию.

"Поэтому день Соборности стал для нас еще более важным днем, чем он был до полномасштабной войны", – резюмирует нардеп.

Главным антиподом понятию войны является свобода

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний объясняет:

"Когда задумываешься над словом "война", ее смыслом и значением и пытаешься понять ее природу, то, конечно, начинаешь искать ее антиподы. Ибо на контрасте – все ярче и понятнее. И кажется, что ключевым в противопоставлении понятию война есть не менее емкое и глубокое понятие – мир. Мир – это то, к чему стремишься во время войны. Но мир – это не антипод войны, а только состояние ее отсутствия, особенно учитывая, что человеческая цивилизация это скорее война, а мир только перерывы в войне. Поэтому главным антиподом понятию войны является свобода. Свобода, потому что война – это рабство. И как бы нам украинцам, воспитанным на культе "мира" и фразе "Лишь бы не было войны", не сложно воспринимать очередную войну с кремлем, для нас мир – это свобода. Ибо другое состояние отсутствия войны – это рабство для одной части общества и истребление – для другой".

В день соборности Украины, продолжает эксперт, с особой торжественностью думаешь о наших соревнованиях при желании быть вместе в свободной стране.

"Как и в любом важном, не очень ли, деле – сначала было слово, идея, которая закладывает фундамент или становится направлением движения в реализации действия. Так вот, эта новейшая война для украинцев началась не в 2022-м, и даже не в 2014 году. Эта война России против Украины началась в 1900 году, когда харьковский интеллигент Николай Михновский издал во Львове брошюру под названием "самостоятельная Украина". Не буду пересказывать ее содержание, но подчеркну то, что текст ее – пророческий и основополагающий, а цели поставленные в ней мы только завершаем выполнять более 120 лет со времени ее написания. Это простой и короткий труд, изложенный на 16 страниц, конечно, вызвал возмущение и преследование со стороны властей тогдашней империи. А реализация поставленных задач в этом произведении затянулось на столь долгий промежуток времени, потому что и среди политически активных украинцев слова самостоятельность и свобода без россии вызвали отрицание. Но как бы мы украинцы, не пытались остаться с россиянами рядом, жить и развиваться в единой системе, все завершалось одним – войной, которую Москва то и дело начинала с Украиной. И каждый раз эта война это попытка навязать украинцам, которые стремились к свободе в разных формах, идею антисвободы", – отмечает Юрий Подорожний.

Он подчеркивает, что сейчас многие используют термин, что Украина – это некая антироссия. Но это, по его мнению, слишком просто в понимании нашего пути, что мы преодолеваем с 1900 года.

"Ибо на самом деле Россия – это антисвобода, против которой мы всегда противопоставляем свободу, – объясняет Юрий Подорожный. – Так что Украина – это не антироссия, а свобода, воюющая с рабством. И если говорить о символах в день Соборности, то хочу напомнить, что ровно 100 лет назад в 1923 году, в России был создан Соловецкий концлагерь, где Москва перемолола миллионы жизней, а сам он стал символом россии в ХХ веке. И сегодняшняя россия – это попытка возродить Соловецкий концлагерь. А нам в Украине хотелось бы, чтобы 2023 год стал годом окончательного освобождения украинцев от российского концлагеря, от России как антисвободы".

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