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Что делать, если банкомат не выдал списанные с карточки деньги

Эксперты рассказали, как нужно действовать в случаях, если терминал «съел» ваши купюры, списанные с карты

7 января 2022, 00:00
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие люди жалуются на сбои в работе банкоматов, когда определенная сумма с карты списывается, но деньги пользователю не выдаются. В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, как нужно действовать в таких случаях. 

Что делать, если банкомат не выдал списанные с карточки деньги

Банкомат не выдал списанные с карточки деньги (фото из открытых источников)

Итак, если банкомат "съел" ваши купюры, но не зачислил их на счет, важно не паниковать и не отходить от аппарата, потому что это может быть кратковременный сбой в системе и через несколько минут внесенные средства вам зачислятся. Если же вы хотели снять наличку, но банкомат ничего не выдал, стоит позвонить оператору и сообщить о сбое.  Банк может провести инкассацию (пересчитать деньги в банкомате) и убедиться, что в нем действительно есть "лишняя" наличка.

В таких случаях, нужно зафиксировать время выполнения банковской операции, адрес терминала и его номер (он должен быть указан на лицевой стороне) и запишите сумму денег, которые вы хотели снять или вносили на счет.  

Если вы снимали деньги в банкомате одного банка, но карточка у вас другого банка, тогда следует связаться именно с банком-владельцем банкомата, позвонив на горячую линию. Если ваше заявление не зарегистрировали по телефону, обратитесь в отделение банка, оставив письменную претензию, в которой укажите свою Ф.И.О, паспортные данные, информацию о карте, банкомате и расскажите об инциденте. Также укажите требование о возврате ваших средств и / или изготовления новой карты.

К слову, формальный срок расследования подобных ситуаций составляет до 45 дней.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую программу массово используют хакеры для кражи данных банковских карт.


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Источник: https://www.fg.gov.ua/articles/49114-shcho-robiti-yakshcho-terminalbankomat-zazhuvav-groshi-abo-ne-povernuv-reshtu.html
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