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Какую программу массово используют хакеры для кражи данных банковских карт

В сети хакеры продают друг другу программу, собирающую все данные из браузера

сегодня, 18:31
Автор:

Козлова Альбіна
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Стало известно, какую вредоносную программу используют хакеры для того, чтобы собирать данные из браузеров Chrome, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Netscape. Об этом пишет сайт Meduza.

Какую программу массово используют хакеры для кражи данных банковских карт

Хакеры крадут данные из браузеров, фото из открытых источников

Такая шпионская программа называется RedLine. Программа собирает сохраненные пароли пользователей, данные онлайн-банкинга и криптовалютных кошельков, файлы cookie, системную информацию и т.д. Известно, что хакерское программное обеспечение RedLine впервые было зафиксировано в российском даркнете в 2020 году.

Там RedLine и продают всем желающим получить персональные данные. Начались распродажи хакерского программного обеспечения с февраля 2020 года. В течение 2021 года RedLine стала достаточно популярной среди хакеров по всему миру. Стоит программа 150-200 долларов США, ее можно приобрести в телеграмме и в дакнете.

Хакеры отправляют пользователям сетей фишинговые рассылки с файлами в форматах .doc, .xls, .rar, .exe. Когда пользователь открывает файл, программа получает доступ к данным его браузера и начинает "работать".

Часто хакеры загружают программу на домены, замаскированные под онлайн-казино или официальные сайты производителей каких-либо товаров. По данным отчета Bleeping Computer, именно с помощью этой программы было совершено более 20 тысяч атак на популярные браузеры. Чтобы обезопасить себя от атак не следует хранить учетные данные в браузерах. Лучше пользоваться менеджером паролей и включать двухфакторную аутентификацию.

Как сообщал портал "Комментарии", в США создали почтомат с технологиями для получения доставок из дронов. В штате Индиана компания DRONEDEK разработала умный почтовый ящик, имеющий технологию климат-контроля и системы считывания и хранения биометрических данных владельца.


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Источник: https://meduza.io/feature/2021/12/30/v-seti-rasprostranilas-programma-redline-voruyuschaya-v-brauzerah-paroli-i-dannye-bankovskih-kart-ee-sozdal-russkoyazychnyy-haker?utm_source=twitter&utm_medium=main
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