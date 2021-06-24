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Что делает конкретное СМИ авторитетным: эксперты назвали главные признаки

Специалисты отмечают, что качественная журналистика должна давать не только новость, но и её анализ

сегодня, 13:08
Автор:

Вечканова Елена

Отечественные средства массовой информации все чаще подвергаются критике со стороны украинцев. Иногда это оправданно, иногда — нет. "Комментарии" обратились к экспертам, которые назвали самые главные признаки, что помогут определить действительно авторитетное СМИ, достойное доверия.

Что делает конкретное СМИ авторитетным: эксперты назвали главные признаки

Эксперты назвали признаки авторитетного СМИ. Фото из открытых источников

По мнению политолога, аналитика, эксперта Украинского института политики Руслана Бизяева, действительно профессиональный журналистский ресурс определяют четыре главных характеристики. К ним специалист относит конкретику, аналитику и равноудаленность; последнее касается баланса мнений и отсутствия симпатий журналиста к кому-то из сторон конфликта. Четвертой важной составляющей качественного СМИ Бизяев называет умение формировать повестку дня.

Журналист и блогер Георгий Раут уверен, что авторитетное издание всегда должно обеспечивать читателя авторскими материалами. Если в ленте новостей находится менее 50% рерайта из других источников, а все остальное — эксклюзив издания, тогда такому СМИ стоит доверять.

"То есть самое главное — наличие информации, которую нигде, кроме как в этом СМИ, ты не получишь, — поясняет эксперт. — А объективность, оперативность и актуальность в подаче новостей даже и оговаривать нет смысла, они необходимы для качественной журналистики".

В схожем ключе насчет объективности мыслит и юрист-международник Вадим Трюхан. По мнению специалиста, хорошее издание отмечает отказ от пропагандистских высказываний и присутствие анализа от экспертов-профи.

"Авторитетным издание делает отсутствие пропаганды и мифологем а-ля "соросята", "вашингтонский обком", "государственный переворот в феврале 2014-го" и тому подобное", — подчеркивает специалист.

Также важным для СМИ Вадим Трюхан считает качественный анализ событий, в том числе авторства не "диванных", а профессиональных экспертов. Таких людей отмечает наличие успешного опыта в той сфере, которую они анализируют.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, по каким причинам в Украине хотят отказаться от звания заслуженного журналиста. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как российские оккупанты занимаются запугиванием журналистом в аннексированном Крыму.


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Источник: https://comments.ua/ua
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