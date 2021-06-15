Почему в Украине хотят ликвидировать звание "Заслуженный журналист Украины"

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Данило Матюха
В Украине хотят ликвидировать звание "Заслуженный журналист". Соответствующее заявление опубликовано на "Интерньюз-Украина".
Звание "Заслуженный журналист Украины" - фото из открытых источников
В тексте петиции говорится, что звание "Заслуженного журналиста Украины" является рудиментом советской эпохи и продолжает формалистическую традицию того времени, пропагандируя "служение" правительству ради получения определенных личных благ.
Также авторы заявления говорят о том, что такая награда противоречит многочисленным журналистским этическим кодексам, которые настаивают на принципах независимости и неангажированности.
На данный момент к петиции присоединились 12 подписантов: Независимый медийный совет, ОО "Интерньюз-Украина", ОО Фонд "Общественность", ОО "Детектор медиа", ОО Центр демократии и верховенства права, ОО Институт массовой информации, ОО Платформа прав человека, Дмитрий Тузов (ведущий радио НВ), VoxCheck, StopFake, Могилянская школа журналистики и Texty.
Напомним, что так называемый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко внес изменения в законы о СМИ, которыми запретил местной прессе освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире.
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