Что чаще всего подделывают в Украине во время войны – какие масштабы

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как обстоят в Украине, уже почти год живущей в состоянии полномасштабной войны с РФ, дела с подделками.

Продукты в магазине. Фото: из открытых источников

В Украине теперь подделывают продукты более цинично и с более высокими ценами

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов акцентирует, что во время полномасштабной войны подделывают то же, что и раньше, только более цинично и с более высокими ценами.

"К примеру, красная икра, сделанная во Львове и сделанная в Германии – идет по одной цене (150 грн за 100 граммовую банку). А маркировка на них сделана одним станком, что говорит о явной подделке. В прошлом году было, кажется, в районе 120 грн. При этим, если брать оптом (5 шт), то выйдет по 100 гн за банку, – рассказывает эксперт. – На территории Украины всё еще можно найти икру из РФ. Так в Киеве, в районе станции метро "Лесная" мы на этой неделе во время проверок обнаружили женщину, торгующую икрой из Сахалина. Или это явная подделка, или получается, что украинский рынок открыт для товара из страны-агрессора".

По словам эксперта, возникает логичный вопрос – насколько высок в Украине уровень защиты пищевых продуктов? Не получится ли, что россияне просто станут массово травить украинцев?

"Свои нюансы на рынке оливкового масла. Из-за понижения температуры, оно густеет — до белого цвета. А подделка просто остается жидкой. Наши проверки показали, что в 90% магазины имеют подделанное оливковое масло. Кроме того, могут вводить в заблуждение с тем, какой это отжим — экстра или второй", – поясняет Максим Несмиянов.

Есть, уверяет он, проблемы и со сливочным маслом. Ранее у нас продавалось много белорусского, но так как эта страна теперь, по сути, вражеская для нас, белорусское масло продают как украинское.

"Есть производитель из Киевской области, из Таращанского района, который постоянно подделывает масло, – рассказывает эксперт. – Молочных жиров там и близко нет. Это спред, а никак не масло. А продается оно (в зависимости от процентности) за 40-50 грн за 200 граммовую упаковку. К сожалению, в этом ракурсе ничего не меняется. Причем торговцы подделками на меня еще пытались наскакивать, посылая в Донецкую область, где сейчас идут ожесточенные бои. Я им показал документы, что недавно проходил службу именно там. Тогда они попросту убежали".

Пищепром сам заинтересован в том, чтобы не было нелегальных производителей

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний признался:

"У меня отношение к промышленным подделкам, учитывая нынешнее военное время, достаточно либеральное в данный момент. Исхожу из принципа: пусть делают хоть что-то, потому что в Украине – огромная безработица. Мы должны исходить из этого. И вопрос несоблюдения неких авторских прав в нынешних реалиях не столь актуален. К примеру, если украинцы разбирают какие-то не подходящие для военных целей дроны и сооружают из них что-то, нужное армии, не соблюдая при этом авторские права – пусть делают. Пусть платят налоги, обеспечивают людей работой. Любое промпроизводство на территории Украины – нам в плюс".

Если же говорить о продуктовых подделках – у нас система достаточно жесткая, проверки производятся периодически, отмечает эксперт. По его словам, пищепром сам заинтересован в том, чтобы не было нелегальных производителей.

"Если легальные найдут "конкурента", производящего некачественную продукцию под их брендом, они сами обеспечат привлечение его к соответствующей ответственности. Не думаю, что в этом сегменте обострились за последний год проблемы. Наши компании, крупные в том числе, не заинтересованы, чтобы тень из-за продажи кем-то некачественных продуктов питания под их маркой, падала на них. Интересы государства и легальных производителей тут совпадают", – констатирует Тарас Загородний.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Алексей Резников заинтриговал: украинские танкисты уже готовы начать обучение на танках Leopard.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!