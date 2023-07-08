Что будет с "зерновой сделкой": Эрдоган озвучил обнадеживающие планы

Турция уже сейчас проводит работу по продлению "зерновой сделки" и прилагает все усилия, чтобы срок ее действия увеличился на два года. Как передает портал "Комментарии", об этом во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Офиса президента

"Мы продолжаем работу по зерновому коридору. Мы работаем над его продолжением после 17 июля. Мы хотим продления по крайней мере на 3 месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на 2 года", — заявил турецкий президент.

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Эрдоган заявил журналистам, что он детально проговорил вопрос продления зернового соглашения со своим украинским коллегой. Такую же тему он ближайшим временем подымет во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Реджеп Эрдоган отметил, что все стороны должны быть заинтересованы в продлении зерновой инициативы. Турция выступает также одной из главных заинтересованных сторон.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что весь мир поддерживает работу зернового коридора. Поэтому, когда идут переговоры важно донести всем сторонам, что зерновое соглашение должно работать, независимо от планов и настроений Москвы.

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