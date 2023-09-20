Что будет с э-декларациями – стало известно, как Рада проголосовала за предложение Зеленского

Народные избранники поддержали предложения президента Владимира Зеленского по открытию электронных деклараций. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, депутаты исправили закон об э-декларировании 341 голосом.

Электронное декларирование. Фото: из открытых источников

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"Рада одобрила вето президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования. За — 341, конституционное большинство. Изменения предусматривают открытие деклараций сразу", – написал Железняк.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября уже проголосовала за возвращение к электронному декларированию в целом. При этом была провалена важная правка о немедленном открытии реестров, на чем акцентировали представители Центра противодействия коррупции, призывая президента ветировать данный вариант закона. Тогда руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования. И даже уверял, что чиновники, депутаты, могут добровольно открывать свои декларации для всеобщего обозрения. Но ситуация явно неоднозначная. Почему ВР проголосовала именно такой вариант возврата к э-декларированию? Какова вероятность, что законопроект будет переголосован? Что вообще можно сказать о ситуации с декларированием в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отметим, реагируя на общественный резонанс, а также на рекоммендации западных партнеров 12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон об электронном декларировании, отметив, что ограничения на открытость деклараций неприемлемы.

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