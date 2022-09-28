ЧП на Северном потоке: кто за этим стоит – какую цель может преследовать Россия

Газопроводы Nord Stream 1 и 2 (Северные потоки 1 и 2) одновременно получили "беспрецедентные" повреждения. Издание Spiegel со ссылкой на неназванные источники, сообщило, что ЦРУ предупреждало Берлин о возможной целенаправленной атаке на потоки. США уже предложили европейским союзникам помощь по обеспечению альтернативных поставок газа. О чем говорит происходящее? Как могут события развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Газопровод. Фото: из открытых источников

Происшедшее на трубопроводе – намного более выгодно Газпрому и Кремлю, чем кому-либо другому

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отмечает, что причины происшедшего в Балтийском море пока точно неизвестны. Их установит расследование, которое уже начато несколькими компетентными органами. Однако уже сегодня, по мнению эксперта, можно сказать, что случайностью это ЧП назвать сложно.

"Все трубопроводы прошли необходимые испытания и соответствовали действующим стандартам безопасности, – поясняет он. – Обвинения российской стороны в адрес Украины (якобы к повреждениям газопроводов приложили руку некие украинские диверсанты), конечно, лестны. Но вряд ли соответствуют действительности".

Гораздо более вероятным, по словам эксперта, представляется следующая гипотеза.

"По Северному потоку-1 поставлялся газ в соответствии с договорами, подписанными Газпромом с частными хозяйствующими субъектами в Европе, – рассказывает Геннадий Рябцев. – Поскольку Газпром вынужден выполнять политические указания Кремля, объемы поставок газа в ЕС существенно сократились. И до конца года уже бы не смогли выйти на контрактный уровень. Это автоматически означало подачу исков против Газпрома на многомиллиардные суммы. Российской стороне требовались некие обстоятельства непреодолимой силы, которыми можно было бы объяснить причину невыполнения контракта. И то, что произошло сейчас, вполне подходит под такое определение".

Если эта гипотеза верна, отмечает эксперт, то происшедшее на трубопроводе – намного более выгодно Газпрому и Кремлю, чем кому-либо другому.

Вполне прогнозируемы новые усилия россиян по проведению диверсий на данных объектах

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Разговоры вокруг того, что произошло с разгерметизацией газопроводов, крутятся вокруг двух версий: диверсия или естественные причины. Обсуждается, кто заинтересован в этом. Я думаю, что у европейских стран есть достаточно технических средств, чтобы понять, что произошло на самом деле. Предполагаю, что тут поучаствовали россияне".

По словам эксперта, сейчас наибольшее внимание следует уделить защите независимых от РФ путей получения углеводородов Европой.

"Вполне прогнозируемы новые усилия россиян по проведению диверсий на данных объектах, – говорит Андрей Сенченко. – То, что они делают на территории Украины – целенаправленно уничтожая критическую инфраструктуру, чтобы вызвать проблемы и социальное недовольство – будет происходить и в Европе. Причем не только путем шантажа с помощью российских газопроводов, но и с помощью попыток диверсий на независимых от РФ каналах поставок углеводородов".

Если смотреть на оставшиеся варианты газоснабжения Европы, то ценность украинской ГТС существенно повысилась после происшествия

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин считает, что восстановить трубы для подачи газа после их затопления морской водой, а также пройти после этого европейских бюрократов касательно сертификации – практически нереально.

"Предлагаю использовать трубы для оборота морской воды в мощных морских тепловых насосас. Не пропадать же добру, да и впишется в планы по декарбонизации", – говорит эксперт, отмечая, что в каждой шутке есть только доля шутки...".

"Если смотреть на оставшиеся варианты газоснабжения Европы, то ценность украинской ГТС существенно повысилась после происшествия", – констатирует Игорь Черкашин.

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