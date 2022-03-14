Четвертый раунд переговоров Украины и РФ: какие ожидания – есть ли надежда на мир

В понедельник, 14 марта, состоятся очередные (четвертые) переговоры украинской и российской делегаций. В этот раз – в видеоформате. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что со стороны России уже начались какие-то разговоры, а не ультиматумы во время переговоров. Эту же позицию подтвердил советник главы Офиса президента Украины, один из участников переговоров Михаил Подоляк. Какими видятся гипотетические результаты по итогам переговоров? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Говорить с РФ можно лишь после того, как она ослабнет

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова считает, что украинская и российская стороны на данный момент не готовы к принципиальным уступкам по темам признания Крыма российским и т.н. "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Ведь это будет удар по территориальной целостности Украины. На что наша страна точно не пойдет. Вряд ли возможны подвижки и по темам демилитаризации, нейтралитета.

"Мы не можем идти на них, ведь это будет означать фактическую капитуляцию. Отказ от борьбы за свое будущее, за свой суверенитет, разоружение, проигрыш. А потому на данном этапе я не вижу, где стороны могут сойтись в каких-то вопросах", – поясняет Наталья Веселова.

Она предполагает, что договориться могут о гуманитарных коридорах. Но сомневается, что Россия будет договоренности соблюдать.

"В РФ сейчас максимально изолировали граждан от источников достоверной информации. Их медиа рисуют искаженную картину того, что происходит в Украине. Рассказывают о том, что "злобные украинские националисты не дают эвакуировать граждан добрым российским солдатам". При этом сами захватчики блокируют "зеленые коридоры", доступ гуманитарки. Всё в традициях путинского режима, – отмечает Наталья Веселова. – Так что любым заверениям россиян нельзя доверять. Даже закрепленным на бумаге. И говорить с РФ можно лишь после того, как она ослабнет. Когда исчерпает все источники дополнительной помощи. Как в смысле наемников – из Сирии, Ливии и так далее. Так и технические, экономические возможности. Пока же российская сторона может разве что изображать конструктив на переговорах – не более".

Нашей кровью и нашими смертями Запад сейчас ослабляет Россию

Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко считает, что единственное, о чем сейчас могут договориться – это некие новые коридоры для гуманитарной помощи.

"Но это ни к чему не приведет, – уверен он. – Агрессор будет продолжать обстрелы и срывать гуманитарные рейсы. Учитывая, что тотальные авиационные, ракетные удары по всей Украине продолжаются, я не вижу, чтобы переговорный процесс сдвинулся в положительную для нас сторону".

По мнению Александра Кондратенко, мы не просто стоим на пороге Третьей мировой, мы уже – в ней. И, к сожалению, основной театр боевых действий разворачивается на нашей территории.

"Ситуация настолько нестабильна, всё может так быстро меняться, что даже краткосрочные прогнозы делать сложно. Пока ясно лишь, что нашей кровью и нашими смертями Запад сейчас ослабляет Россию. Но мы держим строй, не паникуем и точно выстоим. Ускорить конец войны и нашу победу (которая точно будет за нами – вопрос лишь во времени), подтолкнуть РФ к реальным переговорам могут мощные внутренние волнения в ней самой. Не точечные пикеты, как сейчас, когда силовики быстро пакуют 5-10 человек, вышедших на антивоенные протесты. А реально мощные процессы. Определенная часть российского населения уже понимает, что находится фактически в гетто. В том числе информационном и, что ситуация будет становится хуже и хуже. В экономическом плане РФ уже капец. Девальвация, инфляция, дефицит – этого уже не сдержать. И это на годы. Хотелось бы надеяться, что в самой России найдутся люди, готовые снести Путина. Но пока на этот счет у меня большие сомнения. Зато нет сомнений, что мы выстоим – и будем вести переговоры с агрессором на своих условиях", – резюмирует Александр Кондратенко.

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