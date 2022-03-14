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Война не идет по плану Путина: в США объяснили хаотичные удары РФ в Украине

Бомбардировка Яворовского полигона (Львовщина), вероятно, свидетельствует о том, что в Кремле не знают, как дальше действовать в Украине

сегодня, 07:40 comments1277
Автор:

Кравцев Сергей
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Нанесение ракетных ударов по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон) свидетельствует о том, что война в Украине не идет по плану президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "CNN" рассказал советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Война не идет по плану Путина: в США объяснили хаотичные удары РФ в Украине

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Советник отметил, в Кремле рассчитывали совсем на другие результаты войны в Украине. Надеялись захватить намного больше территории и в намного меньшие сроки. Поэтому Путин разочарован ходом военных действий.

По словам Джейка Салливана, явно в Кремле рассчитывали получить совсем другой результат в ходе наступательной операции. Большая ставка делалась на то, чтобы достичь позитивного результата при захвате больших городов. В частности, были ожидания, что намного быстрее удастся взять Киев. Теперь планы меняются, и Путин пытается нанести максимальный ущерб каждому региону Украины, независимо от того, где он находится.

Читайте также на портале "Комментарии" — 13 марта по Яворивскому полигону российские войска нанесли 30 ракетных ударов. Официально было сообщено о том, что вследствие ударов погибло 35 человек. Еще больше сотни было госпитализировано с ранениями. После атаки на Яворивский полигон глава Минобороны Украины Алексей Резников вновь обратился к руководству НАТО с призывом спасти тысячи жизней украинцев, приняв решение закрыть небо над Украиной, тем самым, лишив Россию возможности атаковать украинские города с воздуха. Также Резников акцентировал внимание на том, что Россия рискнула нанести удар практически на границе с одной из стран НАТО.



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Источник: https://edition.cnn.com/2022/03/13/europe/russia-invasion-ukraine-03-13-intl-hnk/index.html
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