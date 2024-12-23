Черные пятна у Керчи: что скрывает Россия

Черные пятна мазута заполонили воды вблизи временно оккупированной Керчи. Последствия аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" уже ощутимы: спутниковые снимки отчетливо показывают десятки пятен, дрейфующих в нескольких километрах от побережья. Море буквально превращается в экологичную ловушку для всего живого.

Мазут с российских танкеров возле Крыма

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что эти снимки сделаны ночью с помощью радиолокационной техники. Мазутная плёнка охватывает значительную площадь, создавая угрозу для экосистемы Черного моря.

По словам эколога Владислава Балинского из организации "Зеленое Письмо", масштабы катастрофы можно было бы уменьшить, если бы российские власти вовремя действовали. Однако обломки затонувших танкеров оставили на произвол судьбы, а прогнозируемую смену ветра просто проигнорировали.

"Из-за изменения направления ветра мазут начал двигаться к Азовому морю и южному побережью Керченского полуострова. Можно было зафиксировать обломки, локализовать утечку и очистить воду, но оккупанты избрали бездействие", — объясняет Балинский.

Россия использует крушение для создания пропагандистского "шоу". Местные паблики наполнены новостями о волонтерах, собирающих мазут на пляжах, а оккупационные власти хвастаются "достижениями".

"Но эти картинки — лишь ширма. На самом деле якобы спасенные птицы в основном обречены на гибель. А очищенные пляжи — это лишь верхушка айсберга. Мазут продолжает загрязнять море", — отмечает Балинский.

Читайте на портале "Комментарии" — 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение российские танкеры "волгонефть-212" и "волгонефть-239", которые перевозили по четыре тысячи тонн мазута. Истинная причина аварии состоит в том, что танкеры, построенные еще в 1960-1970-х годах, не были приспособлены к сложным погодным условиям.