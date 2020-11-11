Черная Пятница 2020: на что жалуются украинские покупатели

Аналитики cybermonday.global детально изучили статистические данные о глобальных распродажах Black Friday и Cyber Monday и заявили, что на грандиозную осеннюю распродажу выпадает 9 процентов от всего годового объема продаж.

Черная Пятница 2020. Фото: unsplash

Но большинство украинцев недовольны тем, в каком формате проходит Черная Пятница у нас. Оказалось, что 74 процента покупателей, ежегодно принимающих участие в этой распродаже, крайне недовольны теми скидками, которые предлагают. А также они жалуются на то, что даже по сниженной цене товар можно не успеть купить, так как он заканчивается слишком быстро.

Согласно статистике, пик Черной Пятницы пришелся на 2018 год. Потому что в прошлом год, активность покупателей в эти дни хоть и не была слишком высокой, но все равно украинцы немного оживляются с началом осенней распродажи.

Аналитики также придерживаются мнения, что пандемия и непростая экономическая ситуация могут в разы снизить покупательскую активность потребителей в этом году.

Ранее "Комментарии" сообщали, какой будет Черная Пятница 2020. Ее наверняка ждут большинство людей, чтобы по выгодным ценам приобрести необходимые вещи. И оно понятно, ведь скидки могут достигать 90 процентов от полной стоимости товара. Такие приятные цифры заставляют покупателей даже ночевать у магазинов, чтобы успеть первыми. Так какой же будет грандиозная распродажа в 2020-м?





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