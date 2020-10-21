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Черная Пятница 2020: когда ждать больших распродаж

Черная Пятница — самый долгожданный день в году, когда магазины устраивают невиданные скидки

сегодня, 14:31
Автор:

Любовь Блажко

Черную Пятницу наверняка ждут большинство людей, чтобы по выгодным ценам приобрести необходимые вещи. И оно понятно, ведь скидки могут достигать 90 процентов от полной стоимости товара. Такие приятные цифры заставляют покупателей даже ночевать у магазинов, чтобы успеть первыми. Издание novosti-n пишет, какой будет грандиозная распродажа в этом году. 

Черная Пятница 2020: когда ждать больших распродаж

Черная Пятница 2020. Фото: unsplash

В Украине Черная Пятница проходит уже не первый год, но скидки немного отличаются от тех, которые можно увидеть в американских магазинах. Именно поэтому очереди за покупками у нас значительно меньше, но, тем не менее, они тоже есть. 

Известно, что предпраздничные распродажи стартуют 27 ноября. В этот день человек может купить желаемые обновки по самой низкой цене. Также стоит отметить, что сейчас Черная Пятница охватывает не только торговые центры, но и онлайн-магазины. А если учитывать тот факт, что пандемия коронавируса продолжается, то приобрести товар в интернете может оказаться самым разумным решением. 

Участниками украинской Черной Пятницы стали более 200 известных магазинов, среди которых: 

Rozetka, Allo, Цитрус, Eldorado, Фокстрот;

Эпицентр, Chicco, Будинок іграшок, Yves Rocher;

Adidas, Puma, Reebok, Intertop и другие. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как повлиял карантин на покупки и процесс шоппинга украинцев.


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