Как повлиял карантин на покупки и процесс шоппинга украинцев

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Дмитрий Симоненко
В середине
мая правительство Украины ввело жесткие карантинные ограничения по всей стране.
Карантин повлиял на жизнь украинцев, в том числе и на покупательскую
способность, и даже после его послабления некоторые карантинные привычки
жителей Украины сохранились. О влиянии карантина на процесс шоппинга
рассказывает depo.ua.
Источник: rau.ua
Известно,
что возросла популярность курьерских доставок. Клиенты используют предоплату, предпочитая
"безопасную" доставку, чтобы избежать каких-либо контактов. Так, по данным
компании Glovo, количество таких заказов выросло на 64% уже в мае, а курьерская
служба "Новая почта" заявляет о росте такого рода доставок более, чем на
треть. Также известно, что большей популярностью стали пользоваться зоны самообслуживания
и почтоматы. Служба
доставки Raketa заявляет о еженедельном приросте заказов на 30%.
Соответственно,
возросло количество покупок через онлайн-серверы. Так, по информации службы
курьерских доставок "Новая почта", за первые 6 месяцев текущего года количество
посылок, которое "прошло через их руки", возросло на 150 тыс.
Практически в
два раза увеличился спрос на лекарства на сервисе Kabanchik. В летний период
услугами курьерской доставки стали пользоваться на 30% реже, но при этом
увеличился средний чек по сумме на 28%.
За счет роста
популярности на покупки через интернет, стали пользоваться популярностью
разнообразные скидочные купоны, промокоды и другие выгодные спецпредложения. По
данным сервиса Promocodius купоны на услуги доставки во время карантина
использовали в среднем на треть чаще, а спрос на промокоды сервиса Raketa и вовсе
вырос на рекордные 33%.
Также стало
известно, что украинские покупатели искали акции не только на украинских
сайтах, на и на зарубежных. Так, на сайте AliExpress по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 7% количество пользователей, которые искали промокоды этой
компании в интернете.
По
информации, которую предоставили известные почтовые службы, украинцы покупали
больше всего в Китае и США, а также в Польше и Великобритании.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы
онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.
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