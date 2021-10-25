Чем загрязнено Черное море: Министерство защиты окружающей среды

Три группы специфических загрязняющих веществ Черного моря указаны в отчете EMBLAS, сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды.

Химикаты, отравляющие Черное море - инфографика Министерства защиты окружающей среды

Черное море содержит 114 веществ, которые свидетельствуют о проблемах в водном бассейне, где массово отдыхают летом украинцы. Вещества разделены на три группы, в зависимости от того, где они обнаружены:

1) в морской воде — 17 веществ;

2) в тканях моллюсков, рыб, дельфинов — 75;

3) в донных отложениях — 22.

Пластификатор дибутил фталат — наиболее опасное вещество в водах Черного моря. Сфера использования — производство электрической изоляции труб, пленок (например, для натяжных потолков), линолеума, профиля для металлопластиковых окон. Вещество запрещено в производстве детских игрушек и косметики. Положительной стороной соединения является то, что оно разрушается микроорганизмами. При попадании в человеческий организм — грозит репродуктивной системе, является канцерогеном и мутагеном.

Кроме дибутилфталата в морской воде обнаружили антидепрессанты, кофеин, пестициды и противопожарные вещества (антипирен) — их количество также будут регулярно мониторить исследователи.

Ткани рыб, моллюсков и дельфинов содержат высокотоксичные химикаты, в частности, полихлорированные бифенилы. Эти вещества использовались в прошлом веке для производства трансформаторов, красок, лаков, пластмассы, в охлаждающих системах, в гидравлике. Если человек будет потреблять рыбу, в тканях которой есть это вещество, он может получить фиброз печени, поражение поджелудочной железы, одышку, сердцебиение, хронический бронхит, акне, гиперпигментацию кожи и тому подобное.

Ртуть, другие металлы, пестициды, диоксины, перфторированные соединения (используется в моющих средствах для отталкивания грязи) также обнаружены в тканях рыб, моллюсков и дельфинов.

Донные отложения содержат большинство соединений из других двух групп веществ — и металлы, и пластификаторы, и пестициды, и полиароматические углеводороды.

Данные о Черном море собирались специалистами проекта ЕС-ПРООН "Усиление экологического мониторинга Черного моря" в течение трех лет: 2016, 2017 и 2019. Исследователи изучали пробы воды, донные отложения и биоты (совокупность живых организмов с определенного участка), проводили целевой скрининг 2300 веществ, а также скрининг подозрительных веществ — 65 тыс. Министерства защиты окружающей среды заявляет, что мониторинг морских вод будет проводиться и в дальнейшем, а ученые получат дополнительные инструменты (логистические и лабораторные) для их изучения.

Об экологической катастрофе в Одессе, когда в море попали полторы сотни литров нефтепродуктов, издание "Комментарии" сообщало своим читателям ранее.





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