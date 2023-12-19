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Чем может закончиться противостояние Зеленского с Залужным: эксперт озвучил невеселый прогноз

Украина может выиграть войну только при цельной триаде: народ-ВСУ-власть

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться политическим лидером, которому больше всего доверяют украинцы. Однако есть одно "но". Социологи КМИС обратили внимание, что уровень доверия к Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли – 7%. Теперь рейтинг доверия президента на уровне 77%. При том, что не доверяют ему 22%. В то же время рейтинг доверия к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному заоблачный – 96%. Редактор проекта Наши деньги Юрий Николов в своем посте объяснил, что из-за этого происходит в стране и к чему может привести.

Чем может закончиться противостояние Зеленского с Залужным: эксперт озвучил невеселый прогноз

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Юрий Николов отметил, что падение доверия к Зеленскому – это метафизический или экзистенциальный выбор. По обычной логике политической борьбы, как было раньше, президент должен "мочить" конкурента. Но вступать в прямое противостояние с Залужным – значит подрывать доверие украинцев к ВСУ. А это считай, что проиграть войну. Потому этого делать нельзя.

"И потому, что делает безумная (нардеп Безуглая – ред.) — не укладывается в логику обычной политической борьбы. Это либо какая-то диверсионная работа в пользу врага, либо безумное желание угодить Ермаку, традиционно выжигающему всех, чей рейтинг поднимался выше травы. Однако я бы влияние безумного не преувеличивал. Она не может изменить ландшафт. А вот Зеленский может. Для этого можно отказаться от неподходящей военного времени реакции "мочить конкурента" в пользу "обнять первого", — отметил Юрий Николов.

Он предполагает, что Зеленскому это может быть неприятно до неприемлемости, но и ситуация неординарная.

"Мы можем выиграть войну только при цельной триаде: народ-ВСУ-власть. "Токсичить" любого конкурента в этой триаде – это вести Украину к поражению в войне", – резюмировал Николов.

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Источник: https://www.facebook.com/100065187562367/posts/pfbid02JAWCcoUchHjbuRtweXWza653XU2i9DAWVY9DmyvSRL4EWPa7oDsvCWtxF4vnp1Tnl/
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