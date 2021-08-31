Человечеству объяснили высокий уровень смертности от COVID-19

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Хмільовська Інна
Американские ученые считают, что главной причиной смертности от COVID-19 является избыточное накопление частиц SARS-CoV-2 в легких пациентов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.
Коронавирус, фото с открытых источников
Медики отмечают, что было собрано сотни образцов бактерий и грибков у пациентов университетского госпиталя, Из легких 589 тяжело больных, которые находились в критическом состоянии. В 142 пациентов, которым кроме ИВЛ необходимо было также проводить бронхоскопию, специалисты также проанализировали количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях и с помощью методов метагеномика определили мы имели там микробов. Кроме того, авторы исследования определили доминирующие в организме иммунные клетки.
Выяснилось, что количество вирусных частиц — в легких у умерших от COVID-19 пациентов была в среднем в 10 раз больше, чем у выживших. Также у 50% умерших пациентов отмечался низкий уровень белка, относится к адаптивной иммунной системы и отвечает за "запоминания" микробов.
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