Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой, - генсек ООН

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Козлова Альбіна
Пока что не время воевать, время объединяться ради спасения планеты, которую человечество вот-вот уничтожит. Об этом написал в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Правительства стран должны прекратить эксплуатацию земли, морей и океанов, фото из открытых источников
Еще два года назад ООН опубликовало результат многолетнего труда — отчет на 1800 страниц о климатических изменениях и угрозах для планеты через человеческую деятельность. Среди основных вредных последствий для природы: резкое сокращение биоразнообразия среди животных и растений, вырубка лесов (а теперь и масштабные лесные пожары), деградация земель, загрязнение воды и воздуха, глобальное потепление из-за увеличения объемов парниковых газов вдвое.
По словам директора Международного института окружающей среды и развития Эндрю Нортона, правительства должны прекратить использование ископаемого топлива, эксплуатацию земли, морей и океанов. А еще не оценивать экономическое состояние через ВВП. Сейчас нужны технологии и методы хозяйствования, которые будут иметь положительные долгосрочные последствия для окружающей среды.
Как сообщали "Комментарии", развитие "зеленой" экологически чистой экономики является важнейшим по прибыли не только для будущих поколений украинцев, но и для дальнейшей судьбы человечества. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани. По ее словам, от экологической катастрофы нет вакцины. Жизнь рядовых украинцев также зависит от климатических изменений, отметила координатор.
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