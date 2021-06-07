В ООН назвали проблему важнее пандемии коронавируса в мире

Развитие "зеленой" экологически чистой экономики является важнейшим по прибыли не только для будущих поколений украинский, но и для дальнейшей судьбы человечества. Об этом в ходе форума "Украина 30. Экология" рассказала координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, передает корреспондент "Комментариев".



Оснат Лубрани. Фото: ОП

"Если говорить об Украине, я недавно была на западе, видела последствия беспрецедентного чрезвычайного наводнения, какие тяжелые убытки были от него. Жизнь рядовых украинцев также зависит от климатических изменений", — отметила Лубрани.

Последствия глобальных изменений климата нельзя сравнить даже с последствиями пандемии коронавируса, отметила представитель ООН.

"От глобальных изменений климата нет вакцины. Надо просто всем работать, закатав рукава, — на уровне громады, города, целой страны. Надо сосредоточиться на следующем — если максимум мы будем вкладывать в "зеленую" экономику, инвестировать в возобновляемые источники, энергии, тогда в Украине возможен переход от тяжелого загрязнения до прочного развития частного сектора экономики", — считает Лубрани.

Ранее министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский заявил, что глобальные изменения климата могут занять первое место среди проблем человечества, сдвинув военные конфликты, нехватку питьевой воды и еды. Он отметил, что мировые тенденции требуют от современной промышленности перехода к "чистых" технологиям производства. Абрамовский также сообщил, что почти 24% от общих выбросов приходится на аграрный сектор экономики.

Напомним, во время выступления на форуме "Украина 30. Экология" президент Владимир Зеленский анонсировал большие экологические налоги для промышленных предприятий.

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