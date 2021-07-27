Человечество должно готовиться к аномальной жаре: ученые назвали даты

Ученые провели новое исследование и пришли к выводу, что миру нужно готовиться к новым резким скачкам аномальной жары. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Ученые провели новое исследование (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что ученые пришли к выводу, что в мире активно ускоряются темпы потепления, которые стимулируют новые аномальные жаркие периоды на Земле уже в ближайшие десятилетия.

Эксперты выяснили, что наша планета за одно десятилетие нагревалась со скоростью 0,18 °C. Ученые говорят, что эти темпы намного выше, чем за прошедшие 40 лет.

Поэтому, по их расчетам, человечеству в ближайшие десятилетия нужно приготовиться к аномальной жаре. В частности, они рассказали, где будет жарко в период с 2021 по 2050 год, а также с 2051 по 2080 год.

Напомним, издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ученые выяснили, сколько будут жить люди в 2100 году.

На продолжительность жизни людей влияет множество факторов. Сейчас, согласно данным, мужчина в среднем живет 71 год, но к 2100 году, как прогнозируют исследователи, этот показатель будет значительно выше.

Американские ученые предполагают, что через 79 лет продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет. Их выводы были сделаны на основе результатов демографических прогнозов, статистики по выживаемости пожилых людей, а также данных в международной базе по долголетию людей.

Исследователи утверждают, что к 2100 году 89% людей будут жить до 126 лет, 44% — до 128, а свой 130-й день рождения смогут отметить около 13% людей на Земле. Во время своего исследования эксперты опирались также на статистическое моделирование, куда включили такие факторы, как развитие медицины, генетики и другие показатели, которые способствуют увеличению продолжительности жизни.





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