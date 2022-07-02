В воскресенье Украину накроют грозы, град и шквальный ветер. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Дождь

Как сообщают синоптики, 3 июля в девяти областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, сообщается о грозах, граде и шквалах. Объявлено штормовое предупреждение.

"3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что объявлен I уровень опасности, желтый.





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