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Часть Украины накроют грозовые ливни: синоптики дали прогноз на 28 августа

Прогноз погоды в Украине на 28 августа

сегодня, 15:40
Автор:

Анастасия
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В воскресенье многие области Украины ожидает долждливая погода. Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. 

Часть Украины накроют грозовые ливни: синоптики дали прогноз на 28 августа

Погода в Украине 28 августа. Фото из открытых источников

Согласно прогнозам синоптиков, грозовые ливни 28 августа пройдут в следующих областях: Черниговской, Сумской, Полтавской, ДнепропетровскойЮ запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Кировоградской, а также дожди ожидаются в Севастополе. В остальных областях страны на протяжении дня будет облачная и жаркая погода. 

В северной части Украины температура воздуха днем поднимется до +31 градуса. На юге столбики термометров повысятся до +33 градусов. Западные области ожидает до +31 градуса днем. А в восточной части страны днем будет до +33 градусов.

Также синоптики отметили, что с 27 по 30 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, а с 30 августа в Одесской и Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировал читателей о том, что специалисты предупреждают метеозависимых людей об очередном приближении магнитных бурь в первом месяце осени.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп Джеймса Уэбба показал удивительные изображения Юпитера. Таких фотографий короля планет еще не было.

Также новостной портал "Комментарии" сообщал о том, что Израильская компания планирует выращивать клоны из стволовых клеток человека для пересадки органовВ своих экспериментах ему удалось создать качественные мышиные эмбрионы и заставить их развиваться в искусственной среде.



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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