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Часть Украины накроет грозовыми ливнями: где ухудшится погода 22 августа

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 августа

21 августа 2022, 15:45
Автор:

Анастасия
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Новая рабочая неделя начнется с дождливой погоды в некоторых областях Украины. Однако в большей части страны будет облачно, без осадков. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Часть Украины накроет грозовыми ливнями: где ухудшится погода 22 августа

Прогноз погоды в Украине на 22 августа - Фото: из открытых источников

Согласно прогнозам синоптиков, дожди и грозы 22 августа ожидаются в западных областях Украины, за исключением нескольких. Температура воздуха днем будет подниматься до +27 градусов, а к ночи упадет до +15..+17 градусов.

В северной части страны в понедельник будет облачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут до +29 градусов, а ночью — до +17 градусов. 

В центральных областях в этот день также ожидается жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +29 градусов, ночью упадет до +17. 

На юге Украины 22 августа температура воздуха днем поднимется до +30.. +31 градуса. Ночью будет до +22 градусов. 

В восточной части Украины в понедельник погода также будет облачной, без осадков. Днем — до +32 градусов, ночью — до +17 градусов. 

Также синоптики отметили, что 22-24 августа в Донецкой, Сумской, Харьковской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Часть Украины накроет грозовыми ливнями: где ухудшится погода 22 августа - фото 2

Ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что за последний месяц в Украине подорожали многие продукты питания. К примеру, из мяса больше всего повысилась стоимость свинины, а цены на говядину, наоборот, упали. 

Также новостной портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты начали сносить многоэтажные дома в Мариуполе, которые пострадали во время обстрелов города. Также отмечается, что захватчики селят в уцелевшие квартиры "своих", а украинцев, оставшихся без жилья, лишь кормят общениями. 



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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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