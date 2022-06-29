Часть страны зальет дождями, а другую - раскалит солнце до +35: обновленный прогноз погоды

Погода в нашей стране будет продолжать надоедать жарой некоторым областям, а в других регионах в это время будут идти сильные дожди. Это нынешняя погодная ситуация на 29 июня, но уже скоро температура воздуха снизится.

Какая будет погода в Украине (фото из открытых источников)

"В дневное время 29 июня на территории Украины, кроме западного и восточного региона, грозы; в северном и центральном регионах, в некоторых местностях град и шквалы 15-20 м/с", — предупреждают представители Украинского гидрометцентра.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в среду температура воздуха будет меняться в пределах +28+33 градуса. В западном регионе будет жарче -+ 30 +35 градусов, чуть меньше — в Сумской, Харьковской и Луганской областях — +26 +29 градусов.

Ближайшей ночи сильные дожди могут пойти в Винницком, Черкасском, Киевском регионах и на севере Одесской области.

В столице завтрашний день будет жарким, до+ 30+33 градусов. Но летний дождь, возможно, будет в ближайшую ночь, а ливень с грозой – в среду вечером.

Синоптики делают прогноз, что в четверг, 30 июня, жара станет ослабевать.

Лишь в западном регионе предполагаются жаркие –+ 30+34 градуса. Температура воздуха здесь по прогнозу должна снизиться со 2 июля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что какой была погода в выходные дни. В предстоящие выходные в большинстве областей погода будет с прояснениями и без дождей. Украинский гидрометцентр дал прогноз на субботу, 25 июня. Согласно информации, на территории западных, северных областей осадков не будет, в других областях кроме Винницкой, возможны кратковременные умеренные дожди, кое-где с грозовым фронтом. Направление ветра северо-восточное, 7-12 м/с.

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