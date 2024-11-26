Чашка кофе дорожает каждый день: эксперты объяснили почему

Ваше утро с кофе может стать роскошью. В мире цены на кофе достигли самого высокого уровня за последние 26 лет, и это только начало. Арабика, элитный сорт, подорожала на 3% за один день, а робуста, используемая для растворимого кофе, поднялась до максимума, который последний раз фиксировали в 1970-х годах.

Цены на кофе установили рекорд: почему напиток становится роскошью

Ситуация критическая: крупнейший в мире поставщик кофе, Бразилия, переживает сильную засуху, повредившую деревья арабики. Это может значительно сократить урожай в следующем сезоне. Высокий спрос и темпы экспорта только усложняют ситуацию, оставляя минимальные запасы.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, к концу текущего сезона в Бразилии останется всего 1,2 миллиона мешков кофе – на 26% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние годы, который уже сейчас оказывает давление на цены.

Арабика подорожала на 2,4%, достигнув $3,0935 за фунт. За год цена выросла на 64%. Даже робуста, более бюджетный сорт, не осталась в стороне: ее цена тоже бьет рекорды. На фоне этого эксперты Bloomberg предупреждают, что стоимость кофе в магазинах может еще больше увеличиться, особенно если производители решат перевести свои расходы на потребителей.

Кофе становится не только более дорогим, но и стратегическим продуктом. Она влияет на цены в кафе, магазинах и даже на продукцию, содержащую кофе, например десерты или энергетики. Даже если цены на другие продукты после пика 2022 начали снижаться, кофе остается среди тех товаров, которые только дорожают.

Напомним, "Комментарии" писали, что ноябрь стал испытанием для кошельков украинцев: цены на продукты питания стремительно выросли , особенно на основные категории. Но декабрь обещает небольшой перерыв в росте — по крайней мере, на первые две недели. Такой прогноз сделал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендин.