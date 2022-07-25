Час «Х» для Украины: о чем говорит новый государственный праздник – причем здесь Зеленский

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоится ряд визитов иностранных партнеров в Киев, анонсировал важные переговоры. Также, по его словам, 28 июля впервые отметится День Украинской Государственности. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" появление этого праздника и перспективы укрепления нашей Государственности.

День Украинской Государственности. Фото: из открытых источников

Ноу-хау Зеленского в сфере идентичности – подобных этому кейсов ранее не было

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что праздник Дня Украинской Государственности, введенный Зеленским к дате Крещения Руси, интересен с политтхенологической точки зрения.

"По сути, это его ноу-хау в сфере идентичности, – отмечает эксперт. – Подобных этому кейсов ранее не было. Так или иначе, команда президента начинает выстраивать свое видение и в сфере политик идентичности, где ранее у Зеленского были большие проблемы".

Ярослав Божко считает, что по общему тону вложенного в этот день нарратива можно будет примерно очертить идеологический вектор команды Зеленского в следующей избирательной кампании. Подобно тому, как Петр Порошенко заранее репрезентовал концепт "Армія, мова, віра" на праздновании Дня Независимости Украины во время своего президентства.

"Главной параллелью, которую будет стараться провести команда Зеленского во время празднования, станет параллель между президентом и князем Владимиром Великим. Это, конечно же, будет иметь четкую политтехнологическую цель", – отмечает эксперт.

Сейчас – переломный момент нашей истории

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых уверен, что именно сегодня происходит настоящее, реальное становление Украины как Государства.

"Именно сейчас кровью мы пишем свою историю, создаём свою Государственность. Да, она дается нам очень тяжело, путем множества жертв. Но, наверное, иначе и быть не могло, учитывая, какой у нас неадекватный сосед, – отмечает эксперт. – Украину сегодня знает весь мир. И уже не путает с Россией или СССР. Нам помогают (конечно, не в тех объемах, как хотелось бы, но всё же), мы на первых полосах новостных лент. Нашей борьбой за свою независимость, за общие демократические, цивилизационные ценности – восторгаются многие страны. К нам практически каждую неделю приезжают руководители различных государств. И для многих это в какой-то мере честь, престиж. Евросоюз предоставил нам статус страны-кандидата в члены ЕС. И это тоже подтверждение, что мы – развивающееся, молодое, но очень перспективное и яркое государство. Мы имеем все шансы стать модерновым, инновационным, сильным государством. Но путь предстоит пройти еще долгий и работы сделать много. В том числе после войны".

К сожалению, продолжает Олег Вострых, все наши Майданы, Революции не привели к тем переменам, на которые надеялись украинцы. Новые люди во власти зачастую скатывались к тому, за что ругали предшественников. Это коррупция, "распил" бюджетных денег, распределение "потоков", кумовство и так далее.

"Сейчас – переломный момент нашей истории. Решающий момент. Час "Х". И украинская нация, которая объединилась против врага, имеет все шансы после победы (которая – вопрос времени) выстроить передовое государство. С сильными экономикой и армией. С мощными, реально работающими, демократическими институтами. Если мы сумеем создать новую модель управления государством, разделение ответственности и власти, то нас ждет большое будущее. Но для этого нужно объединить усилия не только для изгнания российских оккупантов, но и для последующего обновления страны. Уверен, что военные, которые придут с фронта, не позволят "слить" нашу победу и вернуться во времена "схематозов", "потоков" и так далее. После победы мы должны объединить усилия общества и власти и построить новую успешную модель управления. Без кумовства, без давления со стороны "своих" олигархов, без коррупции, – подчеркивает Олег Вострых. – И военные, думается мне, в этом процессе будут играть первую скрипку. Если, конечно, не позволят растащить себя по партиям и растворить в них".

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