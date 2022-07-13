Церковный праздник 13 июля: что можно и нельзя делать

Как передает портал "Комментарии", православная церковь сегодня отмечает целый ряд важных для христианского мира праздников. Но первым делом во время церковных служб вспоминается о Дне памяти 12 всехвальных учеников Иисуса. Апостолами называют учеников Иисуса Христа, которые путешествовали вместе с ним и распространяли христианское учение по миру. В их число входят Петр и его брат Андрей, Иоанн Богослов и его брат Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей и его брат Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. После того как Иуда предал своего учителя, его место занял апостол Матфей.

Церковный праздник. Фото: из открытых источников

Также сегодня отмечается народный праздник 13 июля — Двенадцать апостолов.

В этот день наши предки наблюдали за природой. Если поет кукушка — зима будет поздней; облака идут против ветра — будет дождь, движутся вместе с вихревыми — к ясной погоде; роса поутру — день будет жарким, капельки отсутствуют — к осадкам.

Наши предки в этот день готовили блюда из яиц и готовились к покосу. Православные верующие 13 июля молятся святым апостолам об исцелении от болезней и о помощи в делах. Также в эту дату хорошим поступком будет помощь ближнему и благотворительность.

Что нельзя сегодня делать

Народные поверья гласят, что сегодня не рекомендуется оставлять кошелек пустым или пересчитывать свои деньги, иначе в дом придет бедность. По той же причине нельзя совершать спонтанные крупные финансовые траты. Воздержитесь от того, чтобы исправить конфликт или загладить вину — рискуете поссориться еще сильнее.

Обращайте внимание на сон в ночь с 13 на 14 июля. Если вам снится, что вы преодолеваете препятствия, то и в жизни ситуации разрешатся благополучно. Если же во сне вы ошибаетесь, то, проснувшись, анализируйте свою жизнь — вы точно где-то ошибаетесь.

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