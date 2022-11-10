Цены в Украине подпрыгнули: что больше всего подорожало

Индекс инфляции в Украине в октябре увеличился на 2 процентных пункта – до 26,6% в годовом измерении. С начала года цены возросли на 24,8%, сообщила Государственная служба статистики. Базовая инфляция в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим календарным месяцем составила 1,9%, с начала года она ускорилась до 20,1%.

Гривны. Фото из открытых источников

Сообщается, что больше всего за год подорожали продукты питания – на 36,1%, в том числе цены на яйца возросли на 81,4%, на фрукты – на 62,6%, овощи – на 78,8%.

Стоит также отметить, что Нацбанк прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция составила 31%, а в следующем году замедлится до около 20%.

В начале сентября первый замминистра экономики Денис Кудин говорил, что темпы инфляции в Украине сбаляли рост второй месяц подряд, и это является важным позитивным сигналом для бизнеса и рядовых потребителей.



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