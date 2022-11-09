Война изменила приоритеты: на чем украинцы стали меньше экономить

Как бы это странно не звучало, но полномасштабное вторжение в Украине повлияло на цели и приоритеты людей. В Украине увеличилось число тех, кто меньше экономит деньги. Если раньше таких было 11%, то сейчас – 16%. Наши соотечественники теперь более охотно покупают одежду и обувь. На втором месте среди приоритетов продукты питания. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказала председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, пишет УП.

Супермаркет. Фото из открытых источников

Эксперт отметила, что для составления аналитики брали во внимание предпочтения людей от 25 до 50 лет, до начала полномасштабной войны проживавших в городах с населением более 50 тыс. человек.

Елена Коробкова также отметила, что среди товаров и услуг, на которых граждане Украины стали меньше экономить: средствах по уходу за собой, топливо для автомобилей, детские игрушки и одежда, коммуналка.

Есть и другая сторона медали, отметила специалист, в 53% аудитории уменьшился объем потребительских трат в целом. В большинстве случаев это произошло из-за уменьшения доходов и желания больше сэкономить, чтобы суметь отложить деньга на потом.

Что касается переселенцев, то они также стали меньше тратить. Внутренние переселенцы в основном больше экономят именно на базовых тратах. Внешние "значительно чаще на аренде жилья".

Также Елена Коробкова отметила, что, если сравнивать эту возрастную аудиторию по уровню занятости, то после 24 февраля он существенно снизился. Падение составило – с 81% до 66% работающих украинцев.

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