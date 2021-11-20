Цена «Стены Яценюка» у «слуг» вышла в четыре раза дороже, чем у предшественников

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Кравцев Сергей
После анонсированной "слугами народа" достройки "Стены Яценюка" они наконец-то обнародовали бюджет строительства. Глава МВД Денис Монастырский попросил у Верховной Рады 17 млрд. грн. на инженерное оборудование границ Украины с РФ (1974, 04 км) и Белоруссией (1084,2 км). Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Виктор Таран.
Участок российско-украинской границы в Луганской области. Фото: МВД Украины
Эксперт считает, что вся разница между проектами Монастырского и Яценюка – в дорисованном самолетике с воздуха на проекте, ну и в четыре раза больше смете. А так – все один в один.
Виктор Таран подчеркивает, если "слуги народа" получили средства – было правильно тратить их рационально, а не устраивать очередное "Большое строительство", завышая в четыре раза бюджеты.
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