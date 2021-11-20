Цена «Стены Яценюка» у «слуг» вышла в четыре раза дороже, чем у предшественников

После анонсированной "слугами народа" достройки "Стены Яценюка" они наконец-то обнародовали бюджет строительства. Глава МВД Денис Монастырский попросил у Верховной Рады 17 млрд. грн. на инженерное оборудование границ Украины с РФ (1974, 04 км) и Белоруссией (1084,2 км). Как информирует портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Виктор Таран.

Участок российско-украинской границы в Луганской области. Фото: МВД Украины

"Монастырский и окружение на продолжение проекта "Стена" на российской границе и для обустройства украинско-белорусской границы хочет 17 миллиардов. Это, во-первых, более четырех раз дороже, чем было предусмотрено проектом "Стены", которую предложил Яценюк в 2015 году. А, во-вторых, эта сумма предусмотрена на гораздо меньший объем работ. Ну, и, в-третьих, это не всех ноу-хау, а украденная модель "предшественников", — отметил Виктор Таран.

Эксперт считает, что вся разница между проектами Монастырского и Яценюка – в дорисованном самолетике с воздуха на проекте, ну и в четыре раза больше смете. А так – все один в один.

"Конечно, кто-то скажет – пусть хоть так. Ведь в течение двух лет "слуг" у власти проект был заморожен, но лично меня такой вариант чрезмерного расходования средств не устраивает. То, что они у них есть – это точно не их заслуга. В 2019 году они получили стабильную страну, растущую экономику. В отличие от 2015 года, когда страна была в условиях активной фазы войны, разграбленным бюджетом и при отсутствии армии", – отметил эксперт.

Виктор Таран подчеркивает, если "слуги народа" получили средства – было правильно тратить их рационально, а не устраивать очередное "Большое строительство", завышая в четыре раза бюджеты.

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