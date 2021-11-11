Защищена ли от мигрантов украинско-белорусская граница – инспекция Монастырского на Волынь

Министр внутренних дел проверил состояние украинско-белорусской границы на Волыни, сообщает пресс-служба ведомства на официальной Facebook-странице.

Украинские пограничники на Волыни - фото Facebook МВД

Денис Монастырский посетил Волынскую область, чтобы проверить готовность правоохранителей и военных к появлению незаконных мигрантов из Беларуси. Во время инспекции он посетил места дислокации подразделений МВД, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Чиновник подчеркнул, что защита границы будет усилена 8,5 тысячами военных:

— 3000 пограничников;

– 3500 нацгвардейцев;

– 2000 полицейских.

Недалеко будут постоянно патрулировать 15 вертолетов МВД, которые, при необходимости, будут подвозить новые силы.

Визит на Волынь состоялся на следующий день после заседания СНБО, на котором обсуждалась ситуация с мигрантами на территории Беларуси. Денис Монастырский, подводя итоги осмотра, сказал:

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета".

На фотографиях, обнародованных пресс-службой ведомства, сняты укрепления, которые сейчас защищают украинско-белорусскую границу.





Пока видим несколькометровую контрольно-следовую полосу распаханной земли, пограничные столбы с сеткой, похожей на "рабицу", и колючей проволокой. Также работает некоторое оборудование, позволяющее дистанционно мониторить ситуацию.





Между тем граница Польши и Беларуси укреплена колючей изгородью – спиралью Бруно, изготовленной из колючей ленты с армированной проволокой. Подобный спиральный барьер безопасности в Украине называют "Проволока колючая Егоза" и она продается в среднем по 1800 грн. за 17,5-24,5 м (в зависимости от желаемого растяжения).

Общая протяженность границы между Украиной и Беларусью – 1080 км, она проходит через пять областей – Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую. Волынская область граничит с Польшей, поэтому есть риск, что мигранты переместятся именно сюда, чтобы попасть в ЕС. Стоимость закупки заградительной проволоки "Егоза" для всей длины границы ориентировочно может составлять около 108 млн. грн.

О результатах срочного заседания СНБО 10 ноября 2021 г. читатели издания "Комментарии" могут ознакомиться по ссылке

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