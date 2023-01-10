Цена на нефть и газ идет вниз – как еще больше ударить по способности России продолжать войну

Цена на российскую нефть бренда Urals упала до 37,80 долларов за баррель, что значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель нефти страны-агрессора, установленного G7. Резко идет вниз и цена на газ. Что можно сказать об энергетических ударах, которые уже получила Россия? Что следует сделать, чтобы еще больше сократить ее возможности продолжать войну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Наша страна не имеет возможности влиять на исход экономических баталий кроме одного – скорейшей победы над агрессором

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поясняет:

"Все санкции – это экономические войны за рынки сбыта. В данный момент для этого используется реальная агрессия против Украины. Наша страна не имеет возможности влиять на исход экономических баталий кроме одного – скорейшей победы над агрессором и при этом максимально сохранив своих граждан и свое место в экономических традиционных нишах".

Что касается газа и нефти, то Украину, акцентирует эксперт, это может интересовать только в качестве репараций со страны агрессора.

"А это, – продолжает Игорь Черкашин, – снова таки зависит от успехов ВСУ на фронтах. Как не крути, а именно ВСУ стали центром ожиданий и причиной того или иного развития событий".

Во второй половине января следует пересмотреть ценовой "потолок" на нефть в сторону уменьшения

Эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова, экс-директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверен, что следует продолжать давление на российских производителей и экспортеров нефти.

"Если проанализировать все направления экспорта нефти страны-агрессора, то просматривается следующая тенденция. Действительно, с портов Черного и Балтийского морей происходить уменьшение отгрузки нефти РФ. В то же время, через порты тихоокеанского направления россияне увеличили отгрузку "черного золота", не смотря на падение отпускной цены", – отмечает эксперт.

По его мнению, агрессор должен быть ограничен как по цене, так и по объемам отгрузки нефти.

"Во второй половине января следует пересмотреть ценовой "потолок" в сторону уменьшения, – считает Максим Билявский. – Рынок убедился, что трагедии при установлении ограничений в 60 долларов за баррель не произошло. Напротив, к удивлению многих отпускная цена уменьшилась. То есть, можно продолжать без опасений давить на агрессора".

По словам эксперта, абсолютно реально вывести с глобального рынка всю нефть российского происхождения. А когда экспортные доходы агрессора от нефти будут сведены до критичного минимума, можно будет говорить о постепенной остановке военной машины РФ.

"Также обращаю внимание, что Китай остается партнером РФ. Наблюдается интересная с одной и опасная с другой стороны тенденция. Когда Китай пытается перехватить, перекупить норвежскую и казахскую нефть, которая должна была бы идти на нефтеперерабатывающие заводы Евросоюза. То есть, расслабляться рано", – констатирует Максим Билявский.

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