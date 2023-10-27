Царев в тяжелом состоянии в реанимации: что произошло

Как передает портал "Комментарии", во временно оккупированном Крыму с коллаборантом, бывшим нардепом Олегом Царевым произошел неприятный инцидент. При этом пропагандисты подают разную информацию, то ли предателя в его собственном доме "подрезали", то ли "подстрелили". В частности, российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на пропагандиста Владимира Рогова подаёт версию о том, что Царев находится в реанимации (в тяжелом состоянии) с огнестрельным ранением.

Олег Царев. Фото: из открытых источников

"Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", — сообщил Рогов.

Еще ранее ряд телеграмм-каналов подал информацию о том, что Царева "подрезали". Эту информацию также подтвердил российский журналист Александр Чаленко.

"На Олега Царева совершено нападение. "Его подрезали", — сказал мне один из его работников. Больше пока ничего не известно", — говорится в сообщении.

Олег Царев — народный депутат Верховной Рады Украины, он был в составе украинского парламента с 2002 по 2014 годы. Украина объявила Царева в розыск в 2014 году за сепаратистские высказывания в отношении территориальной целостности украинский территорий, поддержку агрессии РФ, критику событий "Майдана" и за умышленные действия, с целью изменения границ Украины.

3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать государственные должности на 3 года. В мае 2023 года Царев отметился очередным циничным заявлением, почему на самом деле РФ бьет по "гражданским объектам" Украины. Предатель регулярно принимал участие в эфирах на росТВ, критикуя Украину и поддерживая войну Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя.