Бывший нардеп стал сенатором в России: о ком идет речь

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который не скрывал своих пророссийских взглядов и был обвинен в госизмене и лишенный украинского гражданства, стал сенатором от Астраханской области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Медуза".

Андрей Деркач. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, указ о назначении 57-летнего Деркача сенатором глава Астраханской области Игорь Бабушкин подписал еще 12 сентября, однако СМИ опубликовали информацию о произошедшем только в воскресенье.

Стоит отметить, Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады с 1998 года. После начала полномасштабного российского вторжения он сбежал из Украины. В июне 2022 года СБУ обвинила Деркача в работе на российскую разведку. Нардеп оказался среди тех, против кого США ввели санкции.

В январе 2023 президент Владимир Зеленский лишил Деркача гражданства, а Верховная Рада – мандата. Многие тогда спорно подошли к такой позиции, так как высказывалось мнение, что в таком случае практически теряет возможность, чтобы Деркач оказался за решеткой в Украине в будущем.

В июле сообщалось, что Андрей Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области. В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, его задача состояла в том, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, нанести максимальный вред дипломатическим отношениям с Соединенными Штатами. Также одной из задач Деркача было – мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Следствие установило, что скандальный политик получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

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