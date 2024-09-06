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В ГБР объяснили, почему выпустили скандального нардепа Дмитрука за границу

Следствие ГБР делает все, чтобы установить место нахождения нардепа

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

Народного депутата Артема Дмитрука не смогли задержать до его побега за границу, поскольку не было законных оснований. Для задержания нужно было подозрение, которое может объявить только генпрокурор. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

В ГБР объяснили, почему выпустили скандального нардепа Дмитрука за границу

Артем Дмитрук. Фото: из открытых источников

Спикер подчеркнула, что было открыто уголовное производство по незаконному пересечению действующим нардепом границы, следствие ГБР делает все, чтобы установить место его нахождения.

"Для того, чтобы он попал в базу Интерпола, нужно несколько технических моментов, когда эта процедура запускается. И тогда Украина и ГБР может рассчитывать, что наши коллеги правоохранители из других государств будут активно помогать и сотрудничать, и будут иметь законные основания, чтобы задержать народного депутата на территории другой страны, которая, конечно же, сотрудничает с Украиной", — отметила Сапьян.

Она также добавила, что после обнародования видео, на котором Дмитрука видели в Великобритании, следователи ГБР обратились к британским коллегам. В настоящее время устанавливается местонахождение народного депутата.

"Конечно, что следователи обратились сразу к своим коллегам из Великобритании для того, чтобы те могли действительно подтвердить, что этот действующий депутат находится непосредственно там. Ну, и конечно же у них появятся уже законные основания, чтобы его задержать", – сказала она.

Представительница ГБР также объяснила, почему Дмитрук не был задержан перед побегом из Украины, несмотря на наблюдение за ним правоохранителей. По ее словам, для этого не было законных оснований.

"ГБР и следствие видели признаки подготовки к организации возможного побега. Но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить, сдержать, задержать и вообще вот этот план побега довести до провала... потому что именно генеральный прокурор может объявлять подозрение действующим народным депутатам, было объявлено подозрение уже после того, как депутат покинул территорию Украины. Поэтому, если бы было подозрение, то были бы законные основания. Не было подозрения", — добавила Сапьян.

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