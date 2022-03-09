Бывший министр обороны Грузии приехал защищать Украину от российской агрессии

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами.

Ираклий Окруашвили - фото из открытых источников





Ранее Окруашвили отметил, что это общая война, и украинцы сейчас также решают судьбу Грузии.







“Наверное, я и представить не мог, что в возрасте 48 лет буду бороться за свободу Грузии в Украине, к тому же с оружием в руках. Те из вас, кто небезразличен, кто знает цену свободы и умеет пользоваться хотя бы автоматом Калашникова, теперь должны помочь Грузии здесь – в Украине", – подчеркнул Окруашвили.





Напомним, в городе Мариуполь, окруженному войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии 8 марта. По словам украинского президента, сегодня, когда идет 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах. Я хочу, чтобы все узнали, там у мариупольцев нет воды. "За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно. Пустота вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали, просто забрали", – рассказал Владимир Зеленский.





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