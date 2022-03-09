logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Бывший министр обороны Грузии приехал защищать Украину от российской агрессии
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший министр обороны Грузии приехал защищать Украину от российской агрессии

Ираклий Окруашвили отметил, что это общая война, и украинцы сейчас также решают судьбу Грузии.

сегодня, 12:18
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили приехал в Украину вместе с грузинскими добровольцами воевать против РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили в Украине вместе с грузинскими добровольцами помогает нам бороться с российскими оккупантами.

Бывший министр обороны Грузии приехал защищать Украину от российской агрессии

Ираклий Окруашвили - фото из открытых источников


Ранее Окруашвили отметил, что это общая война, и украинцы сейчас также решают судьбу Грузии.


“Наверное, я и представить не мог, что в возрасте 48 лет буду бороться за свободу Грузии в Украине, к тому же с оружием в руках. Те из вас, кто небезразличен, кто знает цену свободы и умеет пользоваться хотя бы автоматом Калашникова, теперь должны помочь Грузии здесь – в Украине", – подчеркнул Окруашвили.


Напомним, в городе Мариуполь, окруженному войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии 8 марта. По словам украинского президента, сегодня, когда идет 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах. Я хочу, чтобы все узнали, там у мариупольцев нет воды. "За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно. Пустота вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали, просто забрали", – рассказал Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1501231082154299393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501231082154299393%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Feksministr-oborony-hruzii-pryikhav-boronyty-ukrai
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!