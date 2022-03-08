Зеленский сообщил, сколько детей за 13 дней войны в Украине убили россияне

В городе Мариуполь, окруженному войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии 8 марта, пишет ТСН.

Президент рассказал о страшных потерях (фото из открытых источников)

По словам украинского президента, сегодня, когда идет 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. От обезвоживания. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах. Я хочу, чтобы все узнали, там у мариупольцев нет воды.

"За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно. Пустота вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали, просто забрали", – рассказал Владимир Зеленский.

Также глава Украины выразил благодарность британским властям за то, что помогает Украине и сделал призыв усилить санкции против РФ, чтобы прекратить войну.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. В Мариуполе от обезвоживания умер 6-летний ребенок. Девочку смогли достать из-под завалов только через несколько дней после того, как ее дом в результате обстрела разрушился. Ребенка присыпало обломками здания после обстрелов, и он не мог выбраться самостоятельно. На произошедшее эмоционально отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, кафиры намеренно окружили город и истощают его.

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