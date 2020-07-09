Бывшему главе Нацбанка принесли гроб и траурные венки

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Виолетта Комаровская
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Траурные венки и гроб принесли неизвестные бывшему главе Нацбанка. Их оставили на въезде в поселок, где живет Яков Смолий. В НБУ считают, что это очередная попытка давления на ведомство и некое предупреждение новому руководителю, которого даже еще не назначили. Об этом пресс-служба НБУ написала в Facebook.
Траурные реквизиты и плакаты с надписями неизвестные оставили накануне вечером.
"У нас тут к вечеру образовался конкурс - нужно угадать тему спектакля по его реквизиту. Действующие лица - десять с немногим похоронных венков, а также гроб и плакаты, на которых написаны обвинения во всех смертных грехах. Проще говоря, что-то по типу угроз... Да это же "мирная акция" против политики НБУ, нынешних чиновников и бывших. Бинго!"- прокомментировали происходящее в Нацбанке.
В ведомстве считают, что кто-то пытается запугать команду, которая осталась работать в НБУ после отставки Якова Смолия.
"Теперь у нас один вопрос: когда же венки и гробы появятся около самого Нацбанка, а также под домом и.о. главы НБУ Екатерины Рожковой? Может, уже утром? Или с понедельника?" - спрашивают в НБУ.
Также угрозы могут быть адресованы не столько Смолию и его бывшим заместителям, сколько новому главе Банка, которого еще не назначили, не исключают в ведомстве.
"Может, именно для нового главы эту акцию и организовали. Цель - запугать, чтобы был послушным и не делал ничего, что может не понравится заказчикам всего этого спектакля", - подытожили в пресс-службе.
Ранее, напомним, экс-руководитель НБУ Яков Смолий заявил о том, что уходит в отставку из-за политического давления.
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