Бьют из минометов и артиллерии: какая сейчас ситуация на Донбассе

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Светлана Шкурупий
Украина
продолжает героически бороться с Российской Федераций. Наши военнослужащие
держат оборону по всем направлениям, но самой "горячей" точкой сейчас
является Донбасс. В Генеральном штабе рассказали, где именно активизировался
противник.
Ситуация на Донбассе 24 апреля (фото из открытых источников)
В
ведомстве отметили, что враг основные усилия сосредоточил на том, чтобы полностью
получить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. В связи с
этим солдаты РФ проводят перегруппировку, продолжают наносить авиаудары по объектам
военной и гражданской инфраструктуры.
Оккупанты
обстреливают украинские позиции на Донецком и Таврическом направлениях из
минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей
линии столкновения.
В
Генштабе рассказали, что российские захватчики также пытаются прорвать оборону
ВСУ на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. В районах
населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное продолжаются бои.
На
Мариупольском направлении враг продолжает блокировать украинские подразделения
в районе завода "Азовсталь". Оккупанты сбрасывают на город бомбы. Используя
железнодорожное сообщение, они пытаются наладить логистическое обеспечение
войск.
Но
наши защитники за прошлые сутки отбили 12 вражеских атак, уничтожив 4 танка, 15
единиц бронированный и 4 единицы автомобильной техники, а еще 5 артиллерийских
систем.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, министр обороны Александр Мотузяник считает,
что сейчас первоочередной задачей противника является полный контроль над Луганской
и Донецкой областями. Оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ на востоке,
добиться перекрытия возможных путей логистического обеспечения и последующий
разгром.
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