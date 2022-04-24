Бьют из минометов и артиллерии: какая сейчас ситуация на Донбассе

Украина продолжает героически бороться с Российской Федераций. Наши военнослужащие держат оборону по всем направлениям, но самой "горячей" точкой сейчас является Донбасс. В Генеральном штабе рассказали, где именно активизировался противник.

Ситуация на Донбассе 24 апреля (фото из открытых источников)

В ведомстве отметили, что враг основные усилия сосредоточил на том, чтобы полностью получить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. В связи с этим солдаты РФ проводят перегруппировку, продолжают наносить авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Оккупанты обстреливают украинские позиции на Донецком и Таврическом направлениях из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

В Генштабе рассказали, что российские захватчики также пытаются прорвать оборону ВСУ на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. В районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасное продолжаются бои.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь". Оккупанты сбрасывают на город бомбы. Используя железнодорожное сообщение, они пытаются наладить логистическое обеспечение войск.

Но наши защитники за прошлые сутки отбили 12 вражеских атак, уничтожив 4 танка, 15 единиц бронированный и 4 единицы автомобильной техники, а еще 5 артиллерийских систем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, министр обороны Александр Мотузяник считает, что сейчас первоочередной задачей противника является полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ на востоке, добиться перекрытия возможных путей логистического обеспечения и последующий разгром.

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