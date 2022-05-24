Было и стало: Зеленская показала Давосу, как выглядят разрушенные украинские города

Первая леди Украины Елена Зеленская во время онлайн-сессии в Украинском доме в Давосе, показала, как выглядят разрушенные города — Мариуполь, Ирпень, Харьков, Северодонецк. Жена главы государства показала жуткие фото. "Мариуполь. Каким он был и каким стал после российского издевательства. Ирпень, Харьков, Северодонецк. Было – стало. Думала, как лучше рассказать об украинской трагедии во время онлайн-сессии в Украинском доме в Давосе, организованном в рамках Всемирного экономического форума. Поняла, что лучше один раз увидеть, так что не только рассказывала, но и показывала.Изуродованные города. Изуродованных людей. Например, семья Натали. С дочкой Яной они потеряли нижние конечности во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Мои собеседники сейчас в – уютном далеком городке. Я в Киеве, который пытается восстановиться после обстрелов. Но мне кажется, весь цивилизованный мир понимает, через что мы сейчас проходим", — написала Елена Зеленская. Первая леди Украины призвала участников Всемирного экономического форума не привыкать к войне.

"На вопрос "как вы там держитесь?" сказала, что как шкафчик в Бородянке, мы сейчас все так... Спрашивали: "Что мы можем сделать?" Ответила — не привыкать к войне. Потому что это то, чего хочет Россия. Чтобы трагедии стали в один ряд с новостями шоу-биза. Нет, так не должно быть в мире, который хочет сохранить человечность,- убеждена Елена Зеленская. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Владимир Зеленский встретился с украинскими студентами . 19 мая президент Украины Владимир Зеленский пообщался на онлайн-встрече со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования. Студенты и руководители вузов из 9 украинских городов обсудили с президентом пути обновления Украины.

Елена Зеленская показала участникам Всемирного экономического форума уничноженые города (фото из открытых источников)

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