«Был пособником в убийстве 3 500 человек»: в Германии скончался старейший из осужденных нацистов

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC News.

В Германии скончался старейший из осужденных нацистов

За решетку мужчина так и не попал, он ждал рассмотрения апелляции.

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Йозеф Шютц до последнего отрицал, что каким-то образом был причастен к событиям того периода. Он уверял, что никогда не был эсэсовцем и охранником лагеря, а во время войны работал на ферме.

"Я не знаю, почему я сижу здесь, на скамье подсудимых. Я не имел к этому никакого отношения", – заметил Шютц в суде.

Однако в июне 2022 года суд признал доказанным фактом, что Шютц был пособником в массовых убийствах 3 500 человек и в 1942 – 1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином.

Данные о мужчине обнаружили в документах СС, там были указаны его имя и дата рождения.

В Германии сосредоточили внимание на поиске нацистских преступлений после дела Ивана (Джона) Демьянюка, которого приговорили к пяти годам тюрьмы как бывшего охранника концлагерей Собибор и Флоссенбюрг и соучастника массового убийства заключенных.

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