«Был пособником в убийстве 3 500 человек»: в Германии скончался старейший из осужденных нацистов

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на
BBC News.
В Германии скончался старейший из осужденных нацистов
За решетку мужчина так и не попал, он ждал
рассмотрения апелляции.
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Йозеф Шютц до последнего отрицал, что каким-то
образом был причастен к событиям того периода. Он уверял, что никогда не был
эсэсовцем и охранником лагеря, а во время войны работал на ферме.
Однако в июне 2022 года суд признал доказанным
фактом, что Шютц был пособником в массовых убийствах 3 500 человек и в 1942 –
1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином.
Данные о мужчине обнаружили в документах СС, там
были указаны его имя и дата рождения.
В Германии сосредоточили внимание на поиске
нацистских преступлений после дела Ивана (Джона) Демьянюка, которого
приговорили к пяти годам тюрьмы как бывшего охранника концлагерей Собибор и
Флоссенбюрг и соучастника массового убийства заключенных.
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Лукашенко по ядерному оружию "Диктаторы ничего не научились": лидер белорусской
оппозиции в изгнании Светлана Тихановская осудила план Лукашенко разместить на
территории.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – на
крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, – британская
разведка оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на
территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне
оборудовали огневые позиции.
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