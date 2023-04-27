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«Был пособником в убийстве 3 500 человек»: в Германии скончался старейший из осужденных нацистов

На 102-летию жизни не стало Йозефа Шютца, он был эксохранителем нацистского концлагеря и получил тюремный срок в пожилом возрасте

27 апреля 2023, 14:25
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC News.

«Был пособником в убийстве 3 500 человек»: в Германии скончался старейший из осужденных нацистов

В Германии скончался старейший из осужденных нацистов

За решетку мужчина так и не попал, он ждал рассмотрения апелляции.


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Йозеф Шютц до последнего отрицал, что каким-то образом был причастен к событиям того периода. Он уверял, что никогда не был эсэсовцем и охранником лагеря, а во время войны работал на ферме.

"Я не знаю, почему я сижу здесь, на скамье подсудимых. Я не имел к этому никакого отношения", – заметил Шютц в суде.

Однако в июне 2022 года суд признал доказанным фактом, что Шютц был пособником в массовых убийствах 3 500 человек и в 1942 – 1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином.

Данные о мужчине обнаружили в документах СС, там были указаны его имя и дата рождения.

В Германии сосредоточили внимание на поиске нацистских преступлений после дела Ивана (Джона) Демьянюка, которого приговорили к пяти годам тюрьмы как бывшего охранника концлагерей Собибор и Флоссенбюрг и соучастника массового убийства заключенных.

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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – на крышах реакторов ЗАЭС захватчики разместили огневые точки, – британская разведка оккупанты готовятся к ведению боев, в случае контрнаступления ВСУ на территории Запорожской АЭС. На крышах реакторных сооружений атомки россияне оборудовали огневые позиции.

 



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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-65408313
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