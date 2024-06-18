Бум на американские подержанные авто: какие марки выбирают украинцы

В мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.

Украинцы выбирают американские подержанные автомобили

Эксперты отмечают, что спрос на американские авто с пробегом увеличился почти в два с половиной раза по сравнению с маем предыдущего года.

Наибольшую популярность приобретают бензиновые автомобили, которые составляют 46% от общего количества подержанных машин из США. Следом за ними идут электромобили, занимающие значительную долю рынка – 34%. Также в структуре импорта присутствуют гибридные автомобили и авто на газобаллонном оборудовании, каждый из которых занимает по 7% рыночной доли.

Среди наиболее популярных моделей выделяются:

Tesla Model 3, с 396 регистрациями,

Tesla Model Y, с 311 регистрациями,

Ford Escape, зарегистрированный 279 раз,

Jeep Cherokee, с 233 регистрациями

Volkswagen Passat, с 224 регистрациями.

Средний возраст американских подержанных автомобилей составляет 5,9 лет. Это подчеркивает тенденцию украинских автолюбителей к приобретению относительно новых и технологичных автомобилей.

Напомним, что за 5 месяцев текущего года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами