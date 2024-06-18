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Бум на американские подержанные авто: какие марки выбирают украинцы

От Tesla до Ford: какие американские подержанные авто завоевывают Украину

сегодня, 13:01
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мае украинский рынок подержанных автомобилей значительно вырос, особенно в сегменте авто из США. Согласно данным аналитической компании "Укравтопром", за месяц в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, что составляет каждый пятый подержанный автомобиль, ввезенный в страну.

Бум на американские подержанные авто: какие марки выбирают украинцы

Украинцы выбирают американские подержанные автомобили

Эксперты отмечают, что спрос на американские авто с пробегом увеличился почти в два с половиной раза по сравнению с маем предыдущего года. 

Наибольшую популярность приобретают бензиновые автомобили, которые составляют 46% от общего количества подержанных машин из США. Следом за ними идут электромобили, занимающие значительную долю рынка – 34%. Также в структуре импорта присутствуют гибридные автомобили и авто на газобаллонном оборудовании, каждый из которых занимает по 7% рыночной доли.

Среди наиболее популярных моделей выделяются:
Tesla Model 3, с 396 регистрациями,

Tesla Model Y, с 311 регистрациями,

Ford Escape, зарегистрированный 279 раз,

Jeep Cherokee, с 233 регистрациями

Volkswagen Passat, с 224 регистрациями.

Средний возраст американских подержанных автомобилей составляет 5,9 лет. Это подчеркивает тенденцию украинских автолюбителей к приобретению относительно новых и технологичных автомобилей.

Напомним, что за 5 месяцев текущего года в Украину было импортировано 160 750 транспортных средств, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, водителей в скором времени ожидает нововведения, касающиеся страхования авто: согласно новому закону, страховые суммы постепенно возрастут до 1 млн грн на одного потерпевшего, что является значительным увеличением по сравнению с нынешними лимитами



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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/v-ukraine-vsplesk-populyarnosti-amerikancev-top-5-avto-iz-ssha-12669666.html
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