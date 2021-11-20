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Будут охранять границу с Беларусью: Украина получила два современных вертолета (ФОТО)

Современное оборудование винтокрылых машин позволит контролировать рубежи государства в любое время суток

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной
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Украинские пограничники получили два новых вертолета. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Будут охранять границу с Беларусью: Украина получила два современных вертолета (ФОТО)

Н-125. Фото: mvs.gov.ua

Как стало известно, сегодня, 20 ноября, два вертолета Н-125 производства компании Airbus Helicopters прибыли в Киев. В ведомстве отметили, что новые машины будут нести службу на участке границы с Беларусью.

Новые вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением. 

Современное оборудование позволит контролировать рубежи государства в любое время суток. 

"Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ – на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", — отметил замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Для справки: поставка винтокрылых машин Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Украины и Правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. Всего по контракту с Airbus Helicopters запланирована поставка 24 таких вертолетов. Первые два экземпляра прибыли в Украину в январе 2020 года. 

Будут охранять границу с Беларусью: Украина получила два современных вертолета (ФОТО) - фото 2

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Антонов" завершил строительство первого образца Ан-178. Строительство самолетов Ан-178 по контракту с Министерством обороны Украины производится согласно графикам, согласованным с заказчиком. Производится установка систем. Подняться в небо он  сможет уже в первом полугодии следующего года. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде увеличилось число потерпевших в результате взрыва на военной базе. В Министерстве национальной обороны Канады рассказали, что из 22 пострадавших — 16 человек являются военными и 6 — гражданскими. На данный момент все кроме одного военнослужащего, были выписаны из медицинского учреждения. По данному факту начато расследования, которое установит причину происшествия. 


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Источник: https://mvs.gov.ua/press-center/news/derzprikordonsluzba-otrimala-dva-novi-francuzkix-gelikoptera-n-125-airbus-helicopters
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