Будут охранять границу с Беларусью: Украина получила два современных вертолета (ФОТО)

Украинские пограничники получили два новых вертолета. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

Н-125. Фото: mvs.gov.ua

Как стало известно, сегодня, 20 ноября, два вертолета Н-125 производства компании Airbus Helicopters прибыли в Киев. В ведомстве отметили, что новые машины будут нести службу на участке границы с Беларусью.

Новые вертолеты оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением.

Современное оборудование позволит контролировать рубежи государства в любое время суток.

"Это мощное усиление ГПСУ, а безопасность границ – на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", — отметил замминистра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Для справки: поставка винтокрылых машин Airbus осуществляется в соответствии с соглашением между Правительством Украины и Правительством Французской Республики для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине. Всего по контракту с Airbus Helicopters запланирована поставка 24 таких вертолетов. Первые два экземпляра прибыли в Украину в январе 2020 года.





Фото: mvs.gov.ua

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