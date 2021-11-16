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"Антонов" завершил строительство первого образца АН-178

Новый АН-178 сможет подняться в небо уже в первом полугодии 2022 года

сегодня, 15:50
Автор:

Денис Подставной
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Украинское государственное предприятие ГП "Антонов" построило первый образец АН-178. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook. 

"Антонов" завершил строительство первого образца АН-178

АН-178. Фото: facebook.com/antonov.company

К настоящему времени специалисты предприятия уже завершили все работы по строительству Ан-178, который предназначен для выполнения лётных сертификационных испытаний. На данный момент заканчивается отработка всех систем самолета. 

Строительство самолетов Ан-178 по контракту с Министерством обороны Украины производится согласно графикам, согласованным с заказчиком. Завершена постройка планера первого самолета. Производится установка систем. Подняться в небо он  сможет уже в первом полугодии следующего года. 

Кроме того, параллельно ведутся работы по изготовлению второго самолета. Уже построено крыло и хвостовое оперение. Осуществляется окончательная сборка фюзеляжа. После этого состоится их стыковка. Таким образом, опережая утвержденные графики, в декабре текущего года будет полностью построен планер второго Ан-178.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Украинская электроэнергетическая сеть на 30-м году независимости попытается работать изолированно от сети России и Белоруссии. Ярослав Демченков, заместитель министра энергетики по евроинтеграции, объяснил, почему самостоятельная работа украинских электросетей – это очень важно. Также он перечислил, что сделала НЭК "Укрэнерго" для работы в ближайшие холодные месяцы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в миграционный кризис на границе Беларуси, Польши, Литвы и Латвии оказалась вовлечена Украина. На прошлой неделе депутат парламента Германии от "Социал-демократической партии Германии" Нилс Шмид предложил временно разместить на территории Украины нелегалов, находящихся в Беларуси и желающих приобрести статус беженца в ЕС.


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Источник: https://www.facebook.com/antonov.company/posts/4241409805986616
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